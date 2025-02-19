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الرياضة

«أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية» تكشف تفاصيل «النسخة 17»

«أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية» تكشف تفاصيل «النسخة 17»
19 فبراير 2025 13:38

أبوظبي (الاتحاد)
تعقد جمعية الخيول العربية مؤتمراً صحفياً صباح غدٍ الخميس في «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس في أبوظبي، للكشف عن تفاصيل وترتيبات النسخة السابعة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو»، التي تنطلق يوم الجمعة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.
كما سيتم، خلال المؤتمر، الكشف عن عدد الخيول المشاركة والجائزة المالية وطريقة توزيعها، وكذلك سيتم الكشف عن الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تعتبر من أرفع وأغلى البطولات العالمية.
وأكملت اللجان الفنية والتنظيمية ترتيبات تنظيم البطولة، من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي، وتجهيز إسطبلات الخيول المحلية والدولية المشاركة في البطولة.

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