لشبونة في مهمة شبه مستحيلة أمام دورتموند في دوري الأبطال



معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره سبورتنج لشبونة، مساء اليوم الأربعاء، في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا 2024-25 المؤهل إلى دور الـ 16، ويتمتع دورتموند بأفضلية واضحة، حيث حقق فوزاً سهلاً بثلاثة أهداف دون رد، على سبورتنج لشبونة في الذهاب، وسجل الفريق الألماني جميع أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، ما قاده إلى الفوز السهل، وكان دفاع دورتموند أيضاً في أفضل حالاته، وحافظ على نظافة شباكه حتى خارج أرضه.

وفي المقابل، يواجه لشبونة مهمة صعبة، حيث إنه متأخر بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، ولأن مباراة الإياب ستقام خارج أرضه، فإن الفريق البرتغالي سيواجه ضغوطاً كبيرة، في مهمة ربما تكون شبه مستحيلة في دوري الأبطال.

وتاريخياً يتفوق دورتموند على نظيره البرتغالي، حيث فاز بـ 4 من أصل 5 مواجهات له مع سبورتنج في جميع المسابقات، وخسر الفريق الألماني مباراة واحدة فقط من آخر 15 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، في حين خسر سبورتينج لشبونة آخر مباراتين خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وخلال مطلع الأسبوع، عانى دورتموند من نكسة أخرى، حيث خسر 0-2 أمام بوخوم، وهو الفريق الذي كان في قاع الدوري الألماني قبل المباراة، وقبل ذلك، خسر أمام شتوتجارت (1-2) وفاز بصعوبة على هايدنهايم (2-1)، بينما لا يزال سبورتنج في صدارة الدوري البرتغالي، لكن بعد رحيل روبن أموريم إلى مانشستر يونايتد، عانى الفريق بشكل كبير، حيث فقد تفوقه الكبير على بنفيكا، والآن يخوض معركة شرسة على اللقب، بعد 22 جولة، يتقدم سبورتنج على بنفيكا بنقطتين فقط.