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الرياضة

«الآسيوي» يعلن انسحاب شاندونج من «أبطال آسيا للنخبة»

«الآسيوي» يعلن انسحاب شاندونج من «أبطال آسيا للنخبة»
19 فبراير 2025 13:55

كوالالمبور (د ب أ)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحباً من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان مقتضب، عبر موقعه الإلكتروني: «بحسب المادة 5 - 2 من تعليمات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، فقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتبار نادي شاندونج تايشان الصيني منسحباً من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأكيد النادي عدم نيته الحضور لخوض المباراة أمام أولسان الكوري الجنوبي، والمقرر إقامتها بتاريخ 19 فبراير الجاري».
وأضاف الاتحاد الآسيوي: «سوف تتم إحالة الأمر إلى لجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل اتخاذ القرار المناسب».
ولم يكشف الاتحاد الآسيوي عن سبب عدم سفر شاندونج لخوض المباراة.

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