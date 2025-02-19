«إنهم يفضلون أتلتيكو».. البايرن ينتظر قرعة دوري الأبطال



برلين (د ب أ)

تحوم الشكوك حول مشاركة هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مع الفريق في مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت، المقرر إقامتها الأحد المقبل بسبب مشاكل في ربلة الساق (السمانة).

واستبدل كين بين شوطي مباراة بايرن ميونيخ أمام سيلتيك في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، وقال بعد المباراة:«أحتاج إلى الخضوع لفحص لمعرفة ما يحدث حقاً». وقبل المباراة، حصل كين على راحة قبل خوض المران الأخير.

وقال كين عن أدائه في الشوط الأول: «أردت استغلال كل فرصة لأتواجد في الملعب». لكن هو ومدربه فينسنت كومباني أدركا أنه سيكون من الأفضل «إفساح المجال للاعب آخر». وقال كومباني إن من المؤسف أن يخرج هاري، وأنه لا يمكنه تحديد مدة غيابه.

وسجل ألفونسو ديفيز هدفاً في الوقت بدل الضائع ليمنح بايرن ميونيخ التعادل 1/1، والذي كان كافياً ليتأهل بايرن لدور الـ16، بعدما فاز في مباراة الذهاب 2/ 1 وقال ديفيز: «كنّا نعلم أنهم سيحضرون إلى هنا بعزيمة كبيرة، وكنا نعلم أنه يجب علينا أن نواكب هذه العزيمة، وهذا ما فعلناه».

وأضاف كومباني: «بالطبع، كنّا نريد التغلب على منافسنا بأكبر عدد ممكن من الأهداف، ولكن إذا لم يحدث هذا، فعليك أن تعمل بكد لتحقيق الفوز. هذا بالتحديد مع قمنا به، وفي النهاية، المهم هو أننا نجحنا في التأهل». ومن المقرر أن تحسم قرعة دور الـ16، التي تقام بعد غد الجمعة، الفريق الذي سيواجهه بايرن سواء كان باير ليفركوزن أو أتلتيكو مدريد. وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية إنه يفضل مواجهة أتلتيكو، لأنه «إذا كنت تتحدث عن دوري أبطال أوروبا، فستود أن تلعب دولياً».