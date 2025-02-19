«تنس دبي» تحتفي بـ 25 عاماً تحت المطر



دبي (الاتحاد)

ودعت الأميركية كوكو جوف، المصنفة الثالثة عالمياً بطولات سوق دبي الحرة للتنس، بعد خسارتها بنتيجة 4-6، 5-7 أمام مواطنتها ماكارتني كيسلر، أمس، تحت زخات أمطار الخير، في ملعب سوق دبي الحرة للتنس، وتمكنت الإيطالية جاسمين باوليني حاملة اللقب، من تجاوز تأخير المطر عند نقطة الحسم، لتتأهل إلى دور الـ16، بعد فوزها على الألمانية إيفا ليس بنتيجة 6-2، 7-5.

وشاركت باوليني، بعد الفوز على الملعب الرئيس، للمشاركة في حفل خاص، احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين على انطلاق البطولة التي تقام ضمن رابطة محترفات التنس في دبي.

وقدمت بورشيا آرتشر، الرئيسة التنفيذية لرابطة محترفات التنس، إلى راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة، لوحة تذكارية خاصة تضم صور الفائزات السابقات في البطولة، بما في ذلك باوليني، والفائزة الأولى مارتينا هينجيس، وجوستين هينين وغيرهن.

وحققت أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالمياً انتصارها الأول منذ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، بفوزها على المتأهلة فيرونيكا كودرميتوفا بنتيجة 6-3، 6-4.

وفي مباراة جمعت وصيفتين سابقتين، تأهلت المصنفة الثانية إيغا شفيونتيك إلى الدور التالي، بعد فوزها السريع على فيكتوريا أزارينكا بنتيجة 6-0، 6-2.

كما تقدمت المصنفة الخامسة عالمياً جيسيكا بيغولا، بعد فوزها على لودميلا سامسونوفا بنتيجة 6-0، 6-4، بينما انتصرت المصنفة التاسعة بولا بادوسا على إليز ميرتنز بنتيجة 6-2، 6-1، وكافحت إيما رادوكانو للعودة إلى المباراة، بعد بداية سيئة ضد كارولينا موتشوفا، ولكنها انتهت بخسارة بنتيجة 6-7 (6) 4-6.