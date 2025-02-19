إطلاق مبيعات تذاكر جائزة «الاتحاد للطيران الكبرى» لـ«الفورمولا-1»

أبوظبي (وام)

أطلقت شركة إثارة، الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي رسمياً مبيعات تذاكر السباق المرتقب لموسم 2025 لحضور الختام المرتقب لموسم الفورمولا- 1 في حلبة مرسى ياس، الذي يقام من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

وبعد فوز مكلارين التاريخي ببطولة العالم للصانعين في عام 2024، في حلبة مرسى ياس تتجه الأنظار إلى الحدث الذي قد يشهد مواجهة حاسمة أخرى في عام 2025.

وتقام فعاليات النسخة الـ17 من عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد الكبرى في جزيرة ياس، لتختتم الموسم التاريخي لبطولة الفورمولا- 1 بالتزامن مع احتفال البطولة هذا العام بالذكرى 75 لتأسيسها.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في شركة إثارة: «يسعدنا بعد أن شهدنا نسخة قياسية أخرى، خلال العام الماضي، أن نكمل الآن مسيرة النجاح، وأن نستقبل أعداداً أكبر من المشجعين في السباق الختامي لموسم الفورمولا 1 لعام 2025 ولا شك أن حضور أكثر من 192 ألف متفرج إلى الإمارات هو إنجاز رائع، ومع الطلب غير المسبوق الذي نشهده من الآن، فنحن نتوقع عاماً مذهلاً من السباقات والترفيه من الطراز العالمي».

وأكد الالتزام بتقديم تجربة استثنائية للمشجعين، وقال إنه مع طرح التذاكر للبيع نتطلع إلى الترحيب بالزائرين من جميع أنحاء العالم في أبوظبي لحضور نهائي موسم لا يُنسى في حلبة مرسى ياس، باعتباره من الأحداث الرائدة في المنطقة.

وتستعد بطولة الفورمولا 1 للعام 2025 لأحد أكثر المواسم تنافسية، حيث تتنافس الفرق الأربعة الأوائل على لقب الصانعين، وتتويج الأبطال الرسميين في السباق.

وتضفي التغييرات الرئيسة للسائقين والفرق، ومن ضمنها انتقال لويس هاميلتون المرتقب إلى فيراري، مزيداً من التشويق على الحدث، في حين ينتهز النجوم الصاعدون الفرصة لإثبات حضورهم، وإبراز قدراتهم.