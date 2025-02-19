قرعة طائرة ند الشبا تضع زعبيل في مواجهة «الإمبراطور»



دبي (الاتحاد)





أجرت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية»، مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة، التي تقام ضمن منافسات النسخة 12 من الدورة، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأسفرت نتائج قرعة بطولة الكرة الطائرة عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، تضمّنت المجموعة الأولى كلاً من فريق زعبيل، الإمبراطور، العميد، والمفاجأة، فيما ضمّت المجموعة الثانية كلاً من فريق فهود زعبيل، الجوارح، الهلال، والملك.

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج منافسات البطولة، التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 20 رمضان، حيث ستكون أولى المواجهات بين فريق زعبيل حامل لقب البطولة من العام الماضي، مع فريق الإمبراطور صاحب الميدالية البرونزية، تليها مباراة فريق العميد مع فريق المفاجأة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفي اليوم الثاني يلتقي فريق الهلال مع فريق الملك، كما يلتقي فريق فهود زعبيل وصيف النسخة الماضية مع فريق الجوارح صاحب المركز الرابع من العام الماضي وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتسمح قوانين بطولة الكرة الطائرة بمشاركة عدد مفتوح من اللاعبين من جميع الجنسيات، مما يسهم في استقطاب أقوى اللاعبين والنجوم من مختلف المنتخبات العالمية، ويثري المنافسات بأداء فني عالٍ، كما يمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والتنافس مع أفضل اللاعبين، واكتساب خبرات تدعم جهودهم في المشاركات المقبلة مع أنديتهم ومنتخباتنا الوطنية.

ويفتح باب تسجيل اللاعبين والكادر الفني في الفرق المشاركة بالبطولة يوم غدٍ، ويستمر حتى 10 مارس المقبل، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركزين الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

فيما يتواصل التسجيل للمشاركة في جميع رياضات دورة ند الشبا، التي تتضمن 11 لعبة رياضية متنوعة من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدرّاجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، بالإضافة إلى رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «ليزر رن».