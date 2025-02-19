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الرياضة

البلوشي بطل «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

البلوشي بطل «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة
19 فبراير 2025 17:00

محمد حسن وعصام السيد (دبي)
توّج الفارس علي محمد البلوشي، على صهوة «ساندين رابتور» لإسطبلات العواصف، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الثامنة عشرة لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.
وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 101كلم مشاركة كبيرة، بلغت 364 فارساً وفارسة، ونظّمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، ورُصدت له جوائز قيمة، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من السادس إلى المركز التسعين مبلغ 20 ألف درهم لكل منهم.
وتمكّن بطل السباق من إنجاز الفوز الأول في مسيرته بعد أداء قوي، خاصة خلال المرحلة الأخيرة، التي تميّزت بالتنافس المثير بين فرسان الصدارة، وسجل البطل زمناً قدره 3:24:37 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 29.62 كلم/ ساعة.
وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميثاء القبيسي على صهوة «بيكنيك بارك» لاسطبلات زعبيل، بزمن قدره 3:24:45 ساعة، فيما حلّت في المركز الثالث الفارسة هند البدواوي على صهوة «سكليمجرا»، وهو أيضاً لاسطبلات العواصف، وحققت 3:24:53 ساعة.
عقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس.
وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح غدٍ الخميس، سباق جميلتي المخصّص للأفراس فقط في ثالث أيام فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي تبلغ مسافته 120كلم، في السابعة صباحاً، وتم تقسيمه إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة «الأولى»، التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة، التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

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