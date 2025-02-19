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الرياضة

«كأس منصور بن زايد لكرة القدم» تُدشن المنافسات أول مارس

«كأس منصور بن زايد لكرة القدم» تُدشن المنافسات أول مارس
19 فبراير 2025 18:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
سحبت، قرعة النسخة الثانية عشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنطلق منافساتها في أول أيام شهر رمضان المبارك، بمشاركة 16 فريقاً، بتنظيم ديوان الرئاسة.
وأسفرت القرعة عن تواجد مدارس الإمارات الوطنية والمركز البحري الخاص والأرشيف والمكتبة الوطنية والمركز الوطني للمناصحة في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من مكتب الأمين، ومكتب الشؤون الخاصة، ومكتب البعثات الدراسية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.
وشهدت المجموعة الثالثة تواجد دائرة القضاء، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.
وحل مكتب الشؤون القانونية ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع وقطاع الخدمات المساندة وقطاع المشاريع الهندسية والفنية في المجموعة الرابعة.
وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الثانية عشرة خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب ناصر الظاهري، ممثل طيران رويال جت، سعاد المرزوقي، ممثلة شركة مركاتور للسفر والسياحة، وعيسى المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.
وتم الإعلان عن تنظيم مباراة على هامش حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18» بقيادة إسماعيل مطر، وأبطال «خليجي 21» بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري»، وذلك يوم الاثنين الموافق 3 مارس المقبل، على ملعب فندق قصر الإمارات، الذي سيحتضن منافسات البطولة.
وتشهد النسخة الثانية عشرة تنظيم فعاليات مصاحبة لجميع فئات المجتمع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، من ضمنها منطقة «فان زون»، التي تُنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مع رصد جوائز للجمهور والعديد من المفاجآت لإضفاء أجواء اجتماعية مبهجة لكافة الحضور بمختلف الأعمار، مع تخصيص منطقة مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة.
وتقام البطولة برعاية تسويقية من قبل شركة طيران رويال جت وشركة مركاتور للسفر والسياحة وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.
كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف البطولة أيضاً.

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