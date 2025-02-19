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الرياضة

14 لاعباً بقائمة منتخب السلة لمواجهة سوريا في تصفيات آسيا

14 لاعباً بقائمة منتخب السلة لمواجهة سوريا في تصفيات آسيا
19 فبراير 2025 19:00

علي معالي (أبوظبي)
اختار الجهاز الفني لمنتخب السلة 14 لاعباً للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في المباراة أمام منتخب سوريا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس أمم آسيا، وهي المواجهة المهمة للغاية في مسيرة منتخبنا في مشوار التصفيات قبل أن يلتقي يوم الاثنين المقبل مع لبنان في العاصمة بيروت.
وتضم القائمة، قيس عمر الشبيبي، عمر خالد، أحمد عبداللطيف، وحامد عبداللطيف من نادي شباب الأهلي، مامادو ندياي، حسن عبدالله، حمد علي عاشور (النصر)، ديماركو كريستيون، محمد محمود الهاشمي، محمود وسيم (الشارقة)، راشد ناصر، جاسم محمد، راشد النعيمي (البطائح) وعبدالعزيز خليفة (الوصل).
ويضم الجهازان الفني والإداري، عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، رئيساً للبعثة، وراشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات، وعلي الحمادي إدارياً، ود. منير بن الحبيب مديرا فنيا، وسالم عتيق وجاسم عبدالرضا مدربين.
وكان المنتخب قد أقام معسكراً تدريبياً لمدة 10 أيام في صربيا، لعب خلالها 4 مباريات ودية، فاز في اثنتين، وخسر مثلهما، وأكد راشد عبدالله على تحقيق استفادة قصوى من هذا المعسكر، من خلال قيام الجهاز الفني بتطبيق العديد من الأفكار الجديدة قبل لقاء سوريا الذي نعتبره نقطة تحوّل مهمة للغاية في مسيرة المنتخب بالتصفيات.
وقال راشد عبدالله: «معنويات المنتخب عالية في هذه الفترة، أملاً في تحقيق الطموح نحو العودة للمشاركة في كأس آسيا، وتمت متابعة الفرق المنافسة، وطموحاتنا كبيرة بأن نحقق الانتصار في مباراة سوريا، انتظاراً للمباراة الأخيرة في التصفيات».

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