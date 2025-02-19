طواف الإمارات.. بوجاتشار يعود إلى «القمة» بـ«الدرّاجة الأحدث»

مراد المصري (أبوظبي)

دشّن «تادي بوجاتشار» قائد فريق الإمارات «إكس أر جيه» للدرّاجات الهوائية، عودته إلى طواف الإمارات 2025، بعد غياب لمدة عامين، بتحقيق الفوز في الجولة الثالثة، التي اختتمت على قمة جبل جيس في رأس الخيمة، ليؤكد بطل طواف فرنسا الدولي أنه قادم بقوة لاستعادة لقب هذا السباق الأكبر والوحيد المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية في المنطقة.

ويشارك بوجاتشار، في هذا الطواف، على متن دراجة هوائية، وصفت بأنها الأحداث من نوعها على مستوى العالم، وهي التي تتميز بديناميكية عالية، والتي سبق أن منحته الاختبارات عليها مؤشرات إيجابية، بعدما احتاج بوجاتشار إلى 19 واط أقل للحفاظ على سرعة ثابتة تبلغ 51 كلم في الساعة، وهو الذي اعتمد على أجهزة استشعار محددة للحصول على البيانات، اعتماداً على المواضع المختلفة التي اتخذها على مقود الدرّاجة التي يبلغ قطر إطاراتها 30 مم مع ضغط حوالي 4 كلجم.

وسبق أن أحرز بوجاتشار، مع فريق الإمارات اللقب في النسختين الثالثة (2021) والرابعة (2022)، فيما يشارك حالياً وهو في قمة مستوياته بعد تحقيقه ثلاثية طوافي إيطاليا وفرنسا وبطولة العالم على الطريق.

كما يؤكد بوجاتشار صحة قيام فريق الإمارات بتجديد عقده إلى 2030، وهو الذي انضم إلى الفريق في عام 2019، وعرفت مسيرته مع الفريق نجاحات كبيرة للغاية.