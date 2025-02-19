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الرياضة

الإقالات تكلف مانشستر يونايتد أكثر من 18 مليون دولار

الإقالات تكلف مانشستر يونايتد أكثر من 18 مليون دولار
19 فبراير 2025 19:15

 
لندن (أ ف ب)

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أنفق نادي مانشستر يونايتد ما مجموعه 14.5 مليون جنيه إسترليني (18.3 مليون دولار) لإقالة مدربه الهولندي إريك تن هاج ومديره الرياضي دان أشوورث وأعضاء آخرين في الجهاز الفني لفريقه لكرة القدم، وفقاً لأحدث حسابات العملاق الإنجليزي المتعثر والتي نُشرت الأربعاء.
ويحتل يونايتد، بطل إنجلترا 20 مرة، حالياً المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز بعد خسارته أمام توتنهام 0-1 الأحد، مع وجود وست هام وولفرهامبتون فقط بينه وبين منطقة الهبوط.
ولم يتحقق الأمل في «تحسين» النتائج تحت قيادة المدير الفني الجديد روبن أموريم منذ أن حل البرتغالي محل تن هاج المقال من منصبه في أكتوبر الماضي بعد 116 يوماً فقط من تفعيل يونايتد لبند تمديد عقد الهولندي حتى عام 2026.
وتفاقم القرار المكلف الذي اتخذته مجموعة إينيوس التابعة لمالك الأقلية جيم راتكليف بالرحيل السريع من أولد ترافورد لأشوورث الذي انتقل من نيوكاسل في الأول من يوليو بعد محادثات مطولة قبل أن يغادر في الثامن من ديسمبر الماضي.
وتم الكشف عن التكلفة المالية لتلك القرارات في نتائج يونايتد للربع المنتهي في 31 ديسمبر تحت مسمى «البنود الاستثنائية».
وقال يونايتد في بيان «كانت تكلفة البنود الاستثنائية للربع 14.5 مليون جنيه إسترليني»، مضيفاً «يتعلق هذا بالتكاليف المرتبطة برحيل المدير السابق للفريق الأول إريك تن هاغ وأعضاء مختلفين من الجهاز الفني لكرة القدم».
وأكد يونايتد في نتائج الربع الأول أن قيمة المكافأة التي حصل عليها تن هاغ وطاقمه الفني بلغت 10.4 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يشير إلى أن رحيل آشوورث كلّف نحو 4.1 مليون جنيه استرليني. 

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