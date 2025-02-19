كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز «5 نجوم» في الإمارة الباسمة



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق يوم غد الخميس على ميادين مركز الشارقة للفروسية، فعاليات منافسات بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، من المستوى الدولي الرفيع، فئة الخمس نجوم، وتتزامن معها بطولة دولية فئة النجمتين، في ختام البطولات الدولية الثلاث لقفز الحواجز، التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية، والسباق في الموسم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتقام البطولة بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويترأس لجانها الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، ويديرها سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، وأشرف الليثي، المدير التنفيذي للنادي.

يشارك في البطولتين 169 فارساً وفارسة، بصحبتهم 337 خيلاً من 37 دولة، يتنافسون في 7 منافسات دولية من فئة الخمس نجوم، تقام جميعاً على أرضية الميدان الرملي الخارجي بمركز الشارقة للفروسية، ومجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، وفي 9 منافسات دولية من فئة النجمتين، على جوائز يبلغ مجموعها 58 ألف يورو، وستقام 6 منها على أرضية ميدان الصالة المغطاة، بينما تقام الـ3 الأخرى بالميدان الخارجي، وختامها بمنافسة جائزة لونجين الكبرى لدولية النجمتين.

وتتجه الأنظار إلى منافسة الجائزة الكبرى في ختام بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية، والتي ستشهد الجولة التأهيلية الرابعة، التي تستضيفها الإمارات ضمن الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز، والإعلان عن أسماء 5 فرسان أصحاب أعلى النقاط للمشاركة في كأس العالم للقفز من دول المجموعة الإقليمية السابعة، 3 فرسان من منطقة الشرق الأوسط، وفارسان من دول شمال أفريقيا، يذكر أن المنافسات التأهيلية، التي شهدتها ميادين الفروسية في الإمارات، أقيمت أولاها في ختام بطولة العين الدولية من فئة الثلاث نجوم 22 ديسمبر الماضي، والثانية في بطولة الشراع الدولية من فئة الأربع نجوم 19 يناير، والجولة الثالثة في ختام بطولة أبوظبي الدولية 26 يناير.

وأعدت اللجنة المنظمة مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض الترفيهية لجمهور البطولة والأسر والأطفال طيلة أيام البطولة، منها عرض لعازف الساكسفون، والضوء والموسيقى، وفرقة العيالة (عروض تراثية)، رجل الضوء، الضوء والموسيقى، عرض فرقة الشرطة وأداء عازف القانون.