حاملة اللقب تسقط من الطابع السابع والعشرين في «تنس دبي»

دبي (أ ف ب)

خرجت الإيطالية جازمين باوليني حاملة اللقب والمصنفة رابعة عالمياً، من الدور ثمن النهائي لدورة دبي للألف نقطة في التنس، بخسارتها أمام الأميركية صوفيا كينن السابعة والعشرين 4-6 و0-6 في 64 دقيقة الأربعاء.

وكرَّست كينن عقدتها لباوليني حيث تغلبت عليها للمرة الثالثة في ثلاث مواجهات بينهما حتى الآن بعد الأولى 6-1 و6-2 في دور الـ64 لدورة روما عام 2019 والثانية 7-5 و6-1 في ربع نهائي دورة دواندجو الصينية في العام ذاته.

وقاومت باوليني، وصيفة رولان جاروس العام الماضي وبطلة دبي على حساب الروسية آنّا كالينسكايا، في المجموعة الأولى وخسرتها 4-6 في 39 دقيقة بعدما فقدت إرسالها في الشوط الخامس، لكنها انهارت في الثانية وخسرتها نظيفة في 24 دقيقة.

واستمرت معاناة باوليني، البالغة من العمر 29 عاماً، والتي تألقت بشكل لافت العام الماضي، هذا الموسم خصوصاً في منافسات الفردي، حيث فشلت في تخطي الدور ثمن النهائي في مشاركاتها حتى الآن، فيما تمكنت مع شريكتها ومواطنتها سارة إيراني في الفوز بلقب فئة الزوجي في دورة الدوحة نهاية الأسبوع الماضي.

وتلتقي كينن في ربع النهائي مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السادسة والفائزة على الإسبانية باولا بادوسا التاسعة 4-6 و7-6 (10-8) و7-6 (7-2).

ولحقت باوليني بالأميركيتين كوكو جوف الثالثة التي خرجت الثلاثاء على يد مواطنتها ماكارتني كيسلر، وجيسيكا بيغولا الخامسة التي سقطت الأربعاء أمام التشيكية ليندا نوسكوفا 3-6 و6-7 (8-10).

وتلتقي نوسكوفا في الدور المقبل مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى او الدنماركية كلارا تاوسون.

وخرجت أيضاً الصينية جنج تشينيون السابعة وبطلة مسابقة الفردي في أولمبياد باريس، بخسارتها أمام الأميركية بايتون ستيرنز 6-3 و4-6 و4-6.

لكن ستيرنز التي لم يسبق لها الفوز على لاعبة من المصنفات العشر الأوليات حتى الآن، خسرت لاحقاً أمام الروسية ميرا أندرييفا الثانية عشرة 5-7 و0-6.

واضطرت ستيرنز وأندرييفا إلى خوض مباراتين اليوم بعد تأجيل مباراتيهما في ثمن النهائي الثلاثاء بسبب المطر.

وتغلبت أندرييفا على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-5 و6-0 في وقت سابق اليوم.

وتنتظر أندرييفا مهمة صعبة في ربع النهائي في مواجهة البولندية إيجا شفيونتيك الثانية والفائزة على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 7-5 و6-0.

وتأهلت الأميركية إيمّا نافارو الثامنة إلى الدور ثمن النهائي بفوزها على السويسرية بيليندا بينتشيتش، بطلة دورة أبوظبي قبل أسبوعين، 7-6 (8-6) و2-6 و6-3.

وتلتقي نافارو التي بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع هذا العام، مع الرومانية سورانا كيرستيا الفائزة على الأميركية الأخرى أليسيا باركس 3-6 و6-4 و6-1.

وتلعب نافارو وكيرستيا، وكيسلر مع التشيكية كارولينا موخوفا لاحقاً.