«الركبة» تبعد تومياسو مدافع أرسنال حتى نهاية الموسم



لندن (د ب أ)

أكد نادي أرسنال الإنجليزي أن الياباني تاكيهيرو تومياسو مدافع الفريق سيغيب لنهاية الموسم الجاري بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى، وظهر تومياسو في مباراة واحدة هذا الموسم بعد تعرضه لإصابة في فترة الإعداد. وأشار أرسنال، في بيانه: «خضع تاكيهيرو تومياسو لعملية جراحية ناجحة لعلاج مشكلة في الركبة اليمنى، تعرض لها لأول مرة في فترة الإعداد قبل بداية الموسم».

وأوضح «لقد أجرى تومياسو عملية جراحية في أغسطس، وشارك في التدريبات ثم ظهر بديلاً في مباراة على ملعبنا أمام ساوثهامبتون في أكتوبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي». وتابع «ولكن مع استمرار المشكلة في الركبة، تقرر إجراء اللاعب جراحة ثانية تصحيحية».

وواصل النادي اللندني أن «اللاعب سيبدأ البرنامج العلاجي والتأهيلي والتعافي، ومن المتوقع أن ينتهي منه بنهاية العام». وكتب تومياسو عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي (إنستجرام): «خضعت لعملية جراحية في ركبتي قبل أيام قليلة، وبدأت بالفعل في إعادة التأهيل لمواصلة ما أحبه أكثر من أي شيء آخر».

وأضاف اللاعب الياباني «إنها أصعب فترة في مشواري مع كرة القدم، وفترة الغياب ستطول قليلاً، لكن لن أستسلم، وأشكركم على الدعم والمساندة، وأراكم قريباً في الملاعب». ويحتل آرسنال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مبتعداً بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر، ويستعد لاستضافة ويستهام يونايتد يوم السبت المقبل في جولة جديدة من المسابقة.