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الرياضة

شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في «الآسيوية»

شباب الأهلي يضرب موعداً مع الشارقة في «الآسيوية»
19 فبراير 2025 22:20

مراد المصري (أبوظبي)
تأهل شباب الأهلي لملاقاة الشارقة في الدور ربع النهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعدما أكمل «الفرسان» التأهل، بتجديد الفوز على الوحدات الأردني 4-3 في المباراة التي أقيمت على استاد راشد في دبي، بعدما سبق له الانتصار ذهاباً بهدفين دون رد أيضاً، ليتأهل بنتيجة 6-3 في مجموع المباراتين.
سجل لشباب الأهلي سردار أزمون في الدقيقتين 14 و84، وبالا في الدقيقة 80، وماتياس ليما في الدقيقة 81، وللوحدات جنادو في الدقيقة 35، ومهند سمرين في الدقيقة 71، وبلانيتش بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 74.
ومن المقرر أن يلتقي «الفرسان» و«الملك» في الدور ربع النهائي في مباراتين يحدد موعدهما إما 4 أو 5 مارس ذهاباً على استاد راشد، و11 أو 12 مارس إياباً على استاد الشارقة.
وعلى صعيد مجريات المباراة، ترجم شباب الأهلي أفضليته مبكراً، عندما ارتقى سردار أزمون ليحول كرة وصلته من ركلة ركنية ويودعها داخل الشباك على دفعتين بعد تصدي الحارس لتسديدته الأولى في الدقيقة 14.
وأدرك جنادو التعادل للوحدات بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في زاوية صعبة في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني، تصدى عبدالله الفاخوري، حارس الوحدات، لضربة جزاء نفذها سردار أزمون في الدقيقة 54.
وتقدم الوحدات بهدف سجله مهند سمرين بعد توغله داخل منطقة الجزاء وتسديد الكرة من فوق الحارس في الدقيقة 71.
وأضاف الوحدات الهدف الثاني بنيران صديقة، بعدما حول بلانيتش الكرة بالخطأ داخل مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 74.
وقلص بالا الفارق بتسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80.
وعادل «الفرسان» النتيجة سريعاً بهدف ثالث من البديل ماتياس ليما في الدقيقة 81.
ثم أكمل أزمون «ريمونتادا» الدقائق الأربع، بتسجيل الهدف الرابع من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 84.

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