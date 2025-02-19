بث مباشر.. تابع مباراة ريال مدريد وسيتي لحظة بلحظة في دوري أبطال أوروبا

أبوظبي (الاتحاد)

على الهواء مباشرة نتابع مباريات الإياب في ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، دوري أبطال أوروبا، ولحظة بلحظة ننقل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بعد فوز الريال على السيتي بثلاثة اهداف دون مقابل في لقاء الذهاب، كما نتابع مباراة إيندهوفن ويوفنتوس، ولقاء سان جيرمان مع ستاد بريست، وأيضاً قمة بروسيا دورتموند مع سبورتينج لشبوبة.

الدقيقة 4

كيليان مبابي يضع ريال مدريد في المقدمة بهدف أول في شباك #مانشستر سيتي عند الدقيقة 4، وبعد هدفه الافتتاحي أمام مانشستر سيتي، يصبح كيليان مبابي أول لاعب من ريال مدريد يشارك في 30 هدفاً هذا الموسم بجميع المسابقات (سجل 26 وصنع 4).

معلومة

هدف مبابي الافتتاحي لريال مدريد جاء بالدقيقة (3:35) هو أسرع هدف للفريق في مباراة بدوري الأبطال منذ أبريل 2018 ضد يوفنتوس (2:47)، في حين كان هو أسرع هدف يستقبله #مانشستر_سيتي في المسابقة منذ أكتوبر 2018 ضد هوفنهايم (00:43).

فرحة مبابي بهدف ريال مدريد في شباك السيتي

الدقيقة 15

ريال مدريد يتقدم على السيتي بهدف مبابي ولاتزال بقية المباريات سلبية، آيندهوفن مع اليوفي، سان جيرمان مع ستاد بريست.

الدقيقة 30

لايزال ريال مدريد يتقدم على السيتي بهدف مبابي وباريس سان جيرمان يتقدم على ستاد بريست بهدف برادلي باركولا، فيما لاتزال مباراة آيندهوفن واليوفي بدون أهداف.

الدقيقة 33

كيليان مبابي يعزز تقدم ريال مدريد بالهدف الثاني في شباك مانشسترسيتي عند الدقيقة 33، ليرفع رصيده الشخصي في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا إلى 6 أهداف.

الهدف الثاني لريال مدريد في شباك السيتي بتوقيع مبابي

نهاية الشوط الأول

إنتهى الشوط الأول لمباريات الإياب في ملحق دوري أبطال أوروبا بتقدم ريال مدريد على مانشستر سيتي بهدفي كليان مبابي وفوز باريس سان جيرمان على ستاد بريست بهدفين أحرزهما برادلي باركولا و كفاراتسخيليا، فيما إنتهت مباراة آيندهوفن مع اليوفي بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني

انطلاق الشوط الثاني من مباريات اليوم الثاني للمحلق الأوروبي والريال يتفوق على السيتي بهدفين وهي نفس نتيجة مباراة سان جيرمان أمام ستاد بريست، فيما يخيم التعادل السلبي على لقاء آيندهوفن واليوفي.

17 تمريرة

هدف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد جاء بعد ثاني أطول سلسلة تمريرات ضد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في دوري أبطال أوروبا (17 تمريرة) خلف هدف إسمايلي لصالح شاختار الأوكراني في ديسمبر 2017 (24 تمريرة).

مبابي 358

بعد هدفه الثاني في شباك السيتي كيليان مبابي (26 عاماً و61 يوماً)، شارك في 500 هدف مع الريال والمنتخب الفرنسي في مسيرته بالملاعب بجميع المسابقات (سجل 358 هدفاً وصنع 142).

مبابي يحتفل بهدفه الثاني في شباك سيتي

أرقام كيليان مبابي في الشوط الأول أمام مانشستر سيتي

5 تسديدات

4 لمسات في منطقة الجزاء

3 تسديدات على المرمى

2 أهداف

الدقيقة 60

كيليان مبابي يسجل الهدف الثالث "هاتريك" لريال مديد في شباك مانشستر سيتي عند الدقيقة 60 ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب في مرحلة خروج المغلوب 6-2

بعد "الهاتريك" الذي سجله "حتى الآن" في شباك السيتي، كيليان مبابي يتساوى مع ميسي كأكثر من سجل في شباك فريق المدرب جوارديولا بدوري أبطال أوروبا (7 أهداف).

نتائج مباريات الإياب

بروسيا دورتموند - سبورتينج لشبونة 0-0

ريال مدريد - مانشستر سيتي 3-1

آيندهوفن - يوفنتوس 2-1

سان جيرمان - ستاد بريست 7 -0

إنتهت مباريات ملحق دوري أبطال أوروبا بفوز الريال على السيتي 3-1 وسان جيرمان على ستاد بريست 7 - صفر، كما فاز آيندهوفن على اليوفي بهدفين مقابل هدف.

الدقيقة 22

باريس سان جيرمان يتقدم على ستاد بريست بهدف برادلي باركولا.



الدقيقة 40



باريس سان جيرمان يعزز تقدمه بالهدف الثاني في شباك ستاد بريست عن طريق كفاراتسخيليا.

الهدف السابع لسان جيرمان

تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الثالث عن طريق جونتشالو راموس في الدقيقة 61 وأحرز ديزيري دوي

الهدف الرابع في الدقيقة 65 وواصل سان جيرمان رحله تألقه بإحراز الهدف الخامس عن طريق مينديش في الديقة 69 وتواصل الأداء المميز لسان جيرمان ليحرز الهدف السادس عن طريق جونتشالو راموس في الدقيقة 76.

وأضاف سيني مايولو الهدف السابع لفريق باريس سان جيرمان لتصبح النتجة 7 أهدف نظيفة.





سان جيرمان ينهى الشوط الأول بهدفين أمام ستاد بريست

الدقيقة 53 آيندهوفن يتقدم على اليوفي بهدف إيفان بيريشيتش، فيما أدرك اليوفي التعادل عن طريق تيموتي وياه، وعاد آيندهوفن للتقدم بالهدف الثاني، لتتحول المباراة إلى زمن إضافي.

هدف آيندهوفن في شباك اليوفي

دورتموند إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

دورتموند (د ب أ)

حجز فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقعده بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وتأهل دورتموند لدور الـ16 في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، اليوم الأربعاء، في إياب الدور المؤهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة القارية.

واستفاد دورتموند من فوزه الكبير 3 / صفر على سبورتنج في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما الأسبوع الماضي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، ليواصل مسيرته في البطولة التي توج بها عام 1997 وحصل على وصافتها عامي 2013 و2024.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، لاسيما نجوم الفريق الألماني.

وأضاع الغيني سيرهو جيراسي فرصة تحقيق الفوز لدورتموند في المباراة وتكرار تفوقه على منافسه، عقب إهداره ركلة جزاء للفريق الأصفر والأسود في الدقيقة 58.