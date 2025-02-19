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الرياضة

«ليلة مبابي» في دوري أبطال أوروبا

«ليلة مبابي» في دوري أبطال أوروبا
20 فبراير 2025 02:08


مدريد (رويترز)
سجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على مانشستر سيتي والتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره على الفريق الإنجليزي 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب في الدور الفاصل.
ويلعب حامل اللقب، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 16، في الدور المقبل أمام باير ليفركوزن أو غريمه المحلي أتليتيكو مدريد. وتقام قرعة دور الستة عشر الجمعة.
وافتتح مبابي التسجيل من أول هجمة لريال في الدقيقة الرابعة، مستغلاً هفوة أخرى من دفاع سيتي عندما أخفق القائد روبن دياس في التعامل مع تمريرة طولية، وسمح للمهاجم الفرنسي بالسيطرة على الكرة التي وضعها في الشباك من فوق الحارس إيدرسون الذي اندفع للأمام.
وعزز مبابي تقدم ريال في الدقيقة 33 بتسديدة من مسافة قريبة بعدما راوغ يوسكو جفارديول الذي انزلق أرضاً.
وواصل ريال الضغط وإهدار الفرص، وأحرز هدفه الثالث في الدقيقة 61 بتسديدة من قدم مبابي اليسرى من حدود منطقة الجزاء.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل سيتي هدفاً من توقيع نيكو جونزاليس الذي استغل ارتداد ركلة حرة لعبها عمر مرموش من العارضة. 

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