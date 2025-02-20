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الرياضة

«رقم سلبي» لجوارديولا في «أبطال أوروبا» بعد الوداع أمام ريال مدريد

«رقم سلبي» لجوارديولا في «أبطال أوروبا» بعد الوداع أمام ريال مدريد
20 فبراير 2025 08:25

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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خرج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، وفشل في الوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى بقيادة بيب جوارديولا، بعد خسارته 3-6 في مجموع المباراتين، وسافر «السيتي» إلى مدريد، بعد خسارته 2-3 في مباراة الذهاب بمدينة مانشستر على «ملعب الاتحاد»، ما وضعه في تحدٍ صعب، بضرورة الفوز على «الريال» في سانتياجو برنابيو، لكن التحدي أثبت أنه من المستحيل التغلب عليه، حيث أبعد «هاتريك» كيليان مبابي «السيتي» عن سباق «الشامبيونزليج».
وبحسب شبكة أوبتا، للمرة الأولى في مسيرته التدريبية «16 مشاركة في البطولة»، شاهد فريقه يخرج من أبطال أوروبا قبل دور الستة عشر، أما بالنسبة لمانشستر سيتي، فإنها المرة الأولى التي يخرج فيها من البطولة منذ موسم 2012-2013 «خرج من مرحلة المجموعات».
وعلاوة على ذلك، فإن الهزيمة هي الثالثة عشرة لمانشستر سيتي هذا الموسم في كل المسابقات، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق لفريق جوارديولا في موسم خلال مسيرته التدريبية «خسر سابقاً 12 مباراة في 2019-2020».
وواصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تفوقه على جوارديولا في دوري أبطال أوروبا، وخلال 5 مواجهات بأدوار خروج المغلوب بالمسابقة، تفوق أنشيلوتي 4 مرات أمام جوارديولا، ويواجه ريال مدريد في دور الستة عشر باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، أو أتلتيكو مدريد، حيث يتم إجراء القرعة الجمعة.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
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