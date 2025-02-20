21 مليون يورو خسائر أرسنال



لندن (أ ف ب)



سجّل نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم خسارة نحو 21.4 مليون يورو خلال موسم 2023-2024، وذلك رغم تسجيله عائدات قياسية بلغت 745 مليوناً، وفقاً للتقرير المالي.

وأسهمت عودة النادي اللندني إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ موسم 2016-2017، بتعزيز إيراداته، وارتفعت من 564 مليوناً إلى 745 مليوناً من موسم إلى آخر.

وسمحت المشاركة في البطولة الأوروبية الأقوى في زيادة إيرادات حقوق البث التلفزيوني بنحو 86 مليون يورو.

كما ارتفعت الإيرادات التجارية بشكل كبير أيضاً بالغة 264 مليوناً، وذلك بفضل تجديد العقد مع شركة طيران الإمارات الراعية لقميص الفريق والملعب، إضافة إلى عقد الرعاية الرئيسية لمركز التدريبات مع شركة شوبا العقارية.

وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت فاتورة الأجور من 284 مليوناً إلى 396 مليوناً خلال الفترة عينها، وهو ما يفسر إلى حد كبير الخسارات المسجلة.

وانخفضت الخسارة التي بلغت 63 مليوناً في السنة المالية السابقة، إلى 21 مليوناً، ما يعني انخفاضها بما يزيد عن 41 مليوناً.