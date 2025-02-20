«القياسية 500».. مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق الفرنسي كيليان مبابي إنجازاً تاريخياً، بعد إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، بفضل إحرازه ثلاثة أهداف «هاتريك» حسم فيها مباراة إياب «الدور الفاصل».

ووصل مبابي «26 عاماً»، إلى «المساهمة التهديفية» رقم 500 في وقت قياسي عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 33، «سجل 358 هدفاً، وصنع 142» في جميع المسابقات مع الأندية والمنتخب، وبذلك أصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم في سن 26 عاماً و61 يوماً.

وكان أسطورة برشلونة ليونيل ميسي هو حامل الرقم القياسي، حيث حقق الرقم، وهو أكبر سناً من مبابي بشهر واحد، أما كريستيانو رونالدو الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في كرة القدم، فكان يبلغ 28 عاماً، عندما وصل إلى 500 هدف، وبعد مرور ساعة من المباراة، أكمل مبابي الثلاثية، ليصل إلى الهدف رقم 501 في مسيرته.

وتعد هي الثلاثية الثانية التي يسجلها مبابي بألوان ريال مدريد منذ انضمامه في صفقة انتقال مجانية الصيف الماضي، ليرفع إجمالي حصته في جميع المسابقات إلى 27 هدفاً، وتعني «ثلاثية» مبابي أنه أصبح اللاعب الرابع فقط الذي يسجل «هاتريك» في «أبطال أوروبا» ضد مانشستر سيتي.

كما أن هدف مبابي الثالث هو السابع له في أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، ليعادل رقم ميسي، وأصبح رونالدو «4 هاتريك» الوحيد الذي يملك أكبر عدد من «الثلاثيات» في أدوار خروج المغلوب في أبطال أوروبا، مقارنة بمبابي «2 هاتريك».