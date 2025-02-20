الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طريق النصر إلى نهائي «أبطال الخليج» يمر بالقادسية

طريق النصر إلى نهائي «أبطال الخليج» يمر بالقادسية
20 فبراير 2025 11:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»


يترقب النصر مباراتي نصف نهائي «دوري أبطال الخليج 2024- 2025»، أمام القادسية الكويتي، حيث يستقبل ضيفه في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على استاد آل مكتوم في دبي، على أن يخوض مواجهة الإياب الحاسمة 11 مارس، على ملعب محمد الحمد في الكويت، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور ذاته الاتفاق السعودي ودهوك العراقي.
وحجز «العميد» الساعي لحصد لقبه الثاني في «أبطال الخليج»، بعد الأول في «نسخة 2014»، مقعده في «مربع الذهب» بجدارة، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات بالفوز في 4 لقاءات، والتعادل في مباراتين، آخرهما أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني 0-0، في ختام دور المجموعات.
في المقابل، جاء تأهل القادسية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف الاتفاق السعودي «المتصدر»، وخاض القادسية 6 مباريات، حقق الفوز مرتين، مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في 3 مباريات، آخرها أمام مضيفه الاتفاق السعودي 1-1 في ختام الدور الأول.
واعترف الهولندي ألفريد شرودر، مدرب «العميد»، والذي حرص على منح الفرصة للاعبين «الاحتياط» أمام أهلي صنعاء، بعدم ظهور «الأزرق» بالمستوى المطلوب، وقال: «لم نقدم الأداء الأفضل رغم النقص العددي في المنافس»، وأكمل أهلي صنعاء المباراة أمام «الأزرق» بعشرة لاعبين، بعد طرد الحارس محمد أمان في الدقيقة 32.
وأضاف شرودر: «من الطبيعي غياب الانسجام بين اللاعبين، لأنهم لم يشاركوا معاً، في ظل غياب الأساسيين، ولكن تبقى المباراة فرصة جيدة للفريق»، لافتاً إلى حرص الجهاز الفني منح الفرصة لكل اللاعبين، بما فيهم النجوم الجدد أمثال الحارس عبدالرحمن العامري، والمدافع عبدالله إدريس القادمين من الجزيرة.
وعبّر مدرب «العميد» عن استغرابه لنظام البطولة الخليجية، وقال: «لا أعرف الأسباب التي تجعل متصدر المجموعة يخوض مباراة الذهاب على ملعبه، والإياب خارج قواعده!» 
في المقابل، أشاد الصربي زيلكو بيتروفيتش، مدرب القادسية، والمنافس المرتقب للنصر في نصف النهائي، بتأهل فريقه إلى «مربع الذهب»، وقال في تصريحات أعقبت مباراة فريقه أمام الاتفاق 1-1،: «التأهل الحالي مهم للغاية للنادي والجماهير والكرة الكويتية بشكل عام، والتواجد في نصف النهائي مرحلة مهمة يبني عليها الفريق مستقبلاً».
وحول مواجهة النصر في نصف النهائي، قال بيتروفيتش: «لا نملك المجموعة المتكاملة من اللاعبين التي تمكننا من المنافسة، وربما تلقي كلماتي الحالية بظلال سليبة، ولكن بلا شك، فإن المباراة أمام النصر صعبة، خاصة أن بعض اللاعبين لم يجر تحضيرهم بالصورة المثلى، إضافة إلى الإصابات التي لحقت بعدد آخر من اللاعبين نحاول إعادتهم إلى الجاهزية المطلوبة.

الإمارات
النصر
دبي
دوري أبطال الخليج للأندية
الكويت
القادسية
الاتفاق
السعودية
العراق
دهوك
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©