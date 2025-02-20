طريق النصر إلى نهائي «أبطال الخليج» يمر بالقادسية

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يترقب النصر مباراتي نصف نهائي «دوري أبطال الخليج 2024- 2025»، أمام القادسية الكويتي، حيث يستقبل ضيفه في مباراة الذهاب 4 مارس المقبل، على استاد آل مكتوم في دبي، على أن يخوض مواجهة الإياب الحاسمة 11 مارس، على ملعب محمد الحمد في الكويت، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور ذاته الاتفاق السعودي ودهوك العراقي.

وحجز «العميد» الساعي لحصد لقبه الثاني في «أبطال الخليج»، بعد الأول في «نسخة 2014»، مقعده في «مربع الذهب» بجدارة، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات بالفوز في 4 لقاءات، والتعادل في مباراتين، آخرهما أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني 0-0، في ختام دور المجموعات.

في المقابل، جاء تأهل القادسية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، خلف الاتفاق السعودي «المتصدر»، وخاض القادسية 6 مباريات، حقق الفوز مرتين، مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في 3 مباريات، آخرها أمام مضيفه الاتفاق السعودي 1-1 في ختام الدور الأول.

واعترف الهولندي ألفريد شرودر، مدرب «العميد»، والذي حرص على منح الفرصة للاعبين «الاحتياط» أمام أهلي صنعاء، بعدم ظهور «الأزرق» بالمستوى المطلوب، وقال: «لم نقدم الأداء الأفضل رغم النقص العددي في المنافس»، وأكمل أهلي صنعاء المباراة أمام «الأزرق» بعشرة لاعبين، بعد طرد الحارس محمد أمان في الدقيقة 32.

وأضاف شرودر: «من الطبيعي غياب الانسجام بين اللاعبين، لأنهم لم يشاركوا معاً، في ظل غياب الأساسيين، ولكن تبقى المباراة فرصة جيدة للفريق»، لافتاً إلى حرص الجهاز الفني منح الفرصة لكل اللاعبين، بما فيهم النجوم الجدد أمثال الحارس عبدالرحمن العامري، والمدافع عبدالله إدريس القادمين من الجزيرة.

وعبّر مدرب «العميد» عن استغرابه لنظام البطولة الخليجية، وقال: «لا أعرف الأسباب التي تجعل متصدر المجموعة يخوض مباراة الذهاب على ملعبه، والإياب خارج قواعده!»

في المقابل، أشاد الصربي زيلكو بيتروفيتش، مدرب القادسية، والمنافس المرتقب للنصر في نصف النهائي، بتأهل فريقه إلى «مربع الذهب»، وقال في تصريحات أعقبت مباراة فريقه أمام الاتفاق 1-1،: «التأهل الحالي مهم للغاية للنادي والجماهير والكرة الكويتية بشكل عام، والتواجد في نصف النهائي مرحلة مهمة يبني عليها الفريق مستقبلاً».

وحول مواجهة النصر في نصف النهائي، قال بيتروفيتش: «لا نملك المجموعة المتكاملة من اللاعبين التي تمكننا من المنافسة، وربما تلقي كلماتي الحالية بظلال سليبة، ولكن بلا شك، فإن المباراة أمام النصر صعبة، خاصة أن بعض اللاعبين لم يجر تحضيرهم بالصورة المثلى، إضافة إلى الإصابات التي لحقت بعدد آخر من اللاعبين نحاول إعادتهم إلى الجاهزية المطلوبة.