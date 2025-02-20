الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ديربي الفجيرة» يتصدر «الجولة 18» في «دوري الأولى»

«ديربي الفجيرة» يتصدر «الجولة 18» في «دوري الأولى»
20 فبراير 2025 11:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬


تتصدر مباراة «الديربي» التي تجمع الفجيرة وضيفه دبا يوم الجمعة، واجهة «الجولة 18»، من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي تشهد أيضاً إقامة مباراتي الإمارات وجلف أف سي، وجلف يونايتد والجزيرة الحمراء، فيما تختتم الجولة مساء السبت بمباريات الظفرة وحتا، مصفوت والعربي، ويونايتد ومجد.
وتحمل مباراة «ديربي الفجيرة»، بين «الذئاب» المتصدر برصيد 33 نقطة، ومطارده «النواخذة» صاحب المركز الثالث، وله 31 نقطة، أهمية خاصة للفريقين، بعد فوز الفجيرة في مباراة الدور الأول 2-1 على ملعب دبا.
ويفتقد الفجيرة في مباراة الليلة لجهود ساندر بنبشير لاعب وسط الفريق وهداف الدوري برصيد 13 هدفاً، بجانب الحارس الأساسي صالح ربيع، بعد قرار الانضباط إيقاف «الثنائي» لأربع مباريات بجانب الغرامة 20 ألف درهم، في المقابل، يعوّل دبا على اكتمال صفوف فريقه بقيادة هدافه البرازيلي دياجو دا سيلفا، والذي يحتل مركز «وصافة» الهدافين برصيد 11 هدفاً.
وبعيداً عن «الديربي»، تبدو الفرصة مواتية أمام الإمارات «السابع» برصيد 21 نقطة، مواصلة النتائج الإيجابية، في المواجهة أمام ضيفه جلف أف سي «الأخير» وله 6 نقاط، وكان «الصقور» حقق فوزاً مهماً أمام العربي 1- صفر في الجولة الماضية.

أخبار ذات صلة
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»


مباريات اليوم 
الفجيرة – دبا 17:25
الإمارات – جلف أف سي 17:25
جلف يونايتد – الجزيرة الحمراء 17:25

مباريات الغد
مصفوت – العربي 17:25
يونايتد – مجد 17:30
الظفرة – حتا 17:40

الإمارات
دوري الدرجة الأولى
الفجيرة
دبا الفجيرة
الجزيرة
الظفرة
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©