«ديربي الفجيرة» يتصدر «الجولة 18» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تتصدر مباراة «الديربي» التي تجمع الفجيرة وضيفه دبا يوم الجمعة، واجهة «الجولة 18»، من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والتي تشهد أيضاً إقامة مباراتي الإمارات وجلف أف سي، وجلف يونايتد والجزيرة الحمراء، فيما تختتم الجولة مساء السبت بمباريات الظفرة وحتا، مصفوت والعربي، ويونايتد ومجد.

وتحمل مباراة «ديربي الفجيرة»، بين «الذئاب» المتصدر برصيد 33 نقطة، ومطارده «النواخذة» صاحب المركز الثالث، وله 31 نقطة، أهمية خاصة للفريقين، بعد فوز الفجيرة في مباراة الدور الأول 2-1 على ملعب دبا.

ويفتقد الفجيرة في مباراة الليلة لجهود ساندر بنبشير لاعب وسط الفريق وهداف الدوري برصيد 13 هدفاً، بجانب الحارس الأساسي صالح ربيع، بعد قرار الانضباط إيقاف «الثنائي» لأربع مباريات بجانب الغرامة 20 ألف درهم، في المقابل، يعوّل دبا على اكتمال صفوف فريقه بقيادة هدافه البرازيلي دياجو دا سيلفا، والذي يحتل مركز «وصافة» الهدافين برصيد 11 هدفاً.

وبعيداً عن «الديربي»، تبدو الفرصة مواتية أمام الإمارات «السابع» برصيد 21 نقطة، مواصلة النتائج الإيجابية، في المواجهة أمام ضيفه جلف أف سي «الأخير» وله 6 نقاط، وكان «الصقور» حقق فوزاً مهماً أمام العربي 1- صفر في الجولة الماضية.



مباريات اليوم

الفجيرة – دبا 17:25

الإمارات – جلف أف سي 17:25

جلف يونايتد – الجزيرة الحمراء 17:25

مباريات الغد

مصفوت – العربي 17:25

يونايتد – مجد 17:30

الظفرة – حتا 17:40