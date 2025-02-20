«سفير الثاني» و«الظفرة» تتوجان بـ «السباق الثامن»



الظفرة (الاتحاد)



اختتم نادي ليوا الرياضي، السباق الثامن للخيول العربية الأصيلة، الذي أُقيم في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بمشاركة نخبة من الخيول والملاك، وسط أجواء تنافسية قوية.

وشهد السباق إقامة شوطين رئيسين، حيث حقق في الشوط الأول لمسافة 1700 متر الخيل «سفير الثاني»، المركز الأول للمالك أحمد محمد فن المحيربي، وتبعه «أ.ف. كراس» للمالك أحمد محمد سيف المرر، و«مكتوب» للمالك علي سهيل المزروعي.

أما في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، فتُوج بالمركز الأول الخيل «الظفرة» للمالك سلمان سهيل علي المزروعي، وتبعه «أهازيج» للمالك سيف عشير المزروعي، «أي كيو الفائز» للمالك حمد علي المرر.

وفي ختام المنافسات، قام سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، بتكريم الفائزين، وسط أجواء احتفالية أشادت بالمستوى المتميز للتنظيم والمنافسة.

ويواصل نادي ليوا الرياضي موسمه الحافل، حيث تتضمن الأجندة سباقين إضافيين من أصل 10 سباقات مقررة لهذا الموسم.