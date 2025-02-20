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الرياضة

«مروح للشراعية» ينطلق السبت

«مروح للشراعية» ينطلق السبت
20 فبراير 2025 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

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ينطلق سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم السبت، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان الظفرة البحري الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويستضيف الفعاليات والأنشطة ساحل المغيرة في منطقة الظفرة بأبوظبي.
ويُعد سباق مروح من الفعاليات المهمة في المهرجان، ويشهد مشاركة كبيرة من المحامل، على متنها نخبة النواخذة والبحارة.
وكان مقرراً إقامة السباق يوم الأحد الماضي، إلا أن اللجنة المنظمة قررت تأجيله بسبب تقلب الأحوال الجوية، وذلك حفاظاً على سلامة المشاركين والمحامل.
وأشاد ملاك ونواخذة وبحارة المحامل المشاركة بقرار اللجنة المنظمة بتأجيل السباق الذي يأتي أولاً للحفاظ على سلامتهم، وأيضاً لإقامة السباق في أجواء مثالية للإبحار تساعد على تقديم أداء جيد من الجميع.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان الظفرة البحري
المحامل الشراعية
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