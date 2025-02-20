الجمعة 21 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

احتمالات دور الـ16 في «أبطال أوروبا»

احتمالات دور الـ16 في «أبطال أوروبا»
20 فبراير 2025 12:04

 
باريس (أ ف ب)


فيما يلي الاحتمالات في مباريات ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عشية قرعة ثمن النهائي، ربع النهائي ونصف النهائي المقررة الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية (ترتيب الفريق في دور المجموعة الموحدة بين قوسين):

أخبار ذات صلة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
قبل المواجهة الخامسة.. الهلال «تميمة حظ» بنزيمة


- ليفربول الإنجليزي (1) أو برشلونة الإسباني (2) مع باريس سان جيرمان الفرنسي (15)
- ليل الفرنسي (7) أو أستون فيلا الإنجليزي (8) مع بروج البلجيكي (24)
- أتلتيكو مدريد الإسباني (5) أو باير ليفركوزن الألماني (6) مع ريال مدريد الإسباني (11)
- أرسنال الإنجليزي (3) أو الإنتر الإيطالي (4) مع أيندهوفن الهولندي (14)
- الإنتر الإيطالي (4) أو أرسنال الإنجليزي (3) مع فينورد الهولندي (19)
- باير ليفركوزن الألماني (6) أو أتلتيكو مدريد الإسباني (5) مع بايرن ميونيخ الألماني (12)
- أستون فيلا الإنجليزي (8) أو ليل الفرنسي (7) مع بوروسيا دورتموند الألماني (10)
- برشلونة الإسباني (2) أو ليفربول الإنجليزي (1) مع بنفيكا البرتغالي (16)
* تأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تقدمت الفرق الـ16 التالية إلى دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى.
يقام دور الـ16 في 4 و5 و11 و12 مارس، ربع النهائي في 8 و9، و15 و16 أبريل، نصف النهائي في 29 و30 أبريل و6 و7 مايو والنهائي في 31 مايو في مدينة ميونيخ الألمانية.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
برشلونة
ريال مدريد
أرسنال
إنتر ميلان
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
5 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"
اليوم 12:39
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يخسر أمام السويد في «الودية الثانية»
اليوم 12:30
أسعار النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل مكاسبها وسط توقعات بقوة الطلب
اليوم 12:09
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
«الإمارات» يواجه «جهانجيري» في ختام كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 12:00
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
الرياضة
ليفاندوفسكي آخر الضحايا.. «العقلية الألمانية» تفرض «الانضباط» في برشلونة
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©