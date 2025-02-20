احتمالات دور الـ16 في «أبطال أوروبا»



باريس (أ ف ب)



فيما يلي الاحتمالات في مباريات ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عشية قرعة ثمن النهائي، ربع النهائي ونصف النهائي المقررة الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية (ترتيب الفريق في دور المجموعة الموحدة بين قوسين):



- ليفربول الإنجليزي (1) أو برشلونة الإسباني (2) مع باريس سان جيرمان الفرنسي (15)

- ليل الفرنسي (7) أو أستون فيلا الإنجليزي (8) مع بروج البلجيكي (24)

- أتلتيكو مدريد الإسباني (5) أو باير ليفركوزن الألماني (6) مع ريال مدريد الإسباني (11)

- أرسنال الإنجليزي (3) أو الإنتر الإيطالي (4) مع أيندهوفن الهولندي (14)

- الإنتر الإيطالي (4) أو أرسنال الإنجليزي (3) مع فينورد الهولندي (19)

- باير ليفركوزن الألماني (6) أو أتلتيكو مدريد الإسباني (5) مع بايرن ميونيخ الألماني (12)

- أستون فيلا الإنجليزي (8) أو ليل الفرنسي (7) مع بوروسيا دورتموند الألماني (10)

- برشلونة الإسباني (2) أو ليفربول الإنجليزي (1) مع بنفيكا البرتغالي (16)

* تأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16 مباشرة، في حين تقدمت الفرق الـ16 التالية إلى دور فاصل لتحديد الفرق الثمانية الأخرى.

يقام دور الـ16 في 4 و5 و11 و12 مارس، ربع النهائي في 8 و9، و15 و16 أبريل، نصف النهائي في 29 و30 أبريل و6 و7 مايو والنهائي في 31 مايو في مدينة ميونيخ الألمانية.