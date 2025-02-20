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الرياضة

جوارديولا بعد الخسارة أمام الريال: الفريق الأفضل فاز.. إنهم يستحقون ذلك

جوارديولا بعد الخسارة أمام الريال: الفريق الأفضل فاز.. إنهم يستحقون ذلك
20 فبراير 2025 12:15

 
لندن (د ب أ)
أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه يتعين عليهم تقبل الحقيقة، بأن الفريق لم يقدم أداء جيداً بما فيه الكفاية بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وودّع مانشستر سيتي منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 1/ 3 أمام ريال مدريد في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16، ليودع البطولة خاسراً في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3/ 6.
وحرص جوارديولا على تهنئة ريال مدريد، الفائز باللقب 15 مرة، على انتصاره. وقال مدرب مانشستر سيتي في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «الفريق الأفضل فاز، واستحق ذلك، لقد قدمنا مواسم جيدة في دوري أبطال أوروبا في الماضي، وصلنا إلى دور قبل النهائي والنهائي، لكن هذا الموسم لا».
وأضاف: «كان لديّ شعور خلال السنوات الثلاث الماضية بأننا كنا أفضل منهم، هذه المرة كانوا أفضل». وأردف:«إنهم قادرون على الركض ويمكنهم الاستحواذ على الكرة لفترة طويلة والضغط العالي والحركة الديناميكية، والدفاع بشكل جيد، إنهم يستحقون ذلك ونحن بحاجة إلى التعلم من ذلك وقبول ذلك والمضي قدماً».
ويحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصر جوارديولا على مواصلة مسيرة التأهل إلى الدوريات الأوروبية الكبرى. وأكد: «كان من الصعب تقبل الخسارة 2/ 3 في مباراة الذهاب التي أقيمت على أرضنا، هنا (في ملعب الريال) ليس الأمر سهلاً حتى مع النتيجة الإيجابية على أرضنا، أعرف مدى جودتهم».

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وأردف: «مع مرور الوقت، سيتقبل الفريق والنادي ما حدث». وأكد جوارديولا: «الآن لدينا 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز وسنحاول أن نكون هنا العام المقبل».

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
ريال مدريد
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