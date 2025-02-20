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الرياضة

ريال مدريد يتجاوز برشلونة في «الهاتريك القياسي»!

ريال مدريد يتجاوز برشلونة في «الهاتريك القياسي»!
20 فبراير 2025 12:23

 
مراد المصري (أبوظبي)

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انفرد ريال مدريد في قائمة أكثر الأندية تسجيلاً لـ«الهاتريك» في العصر الحديث لدوري أبطال أوروبا، متجاوزاً برشلونة، بفضل «الثلاثية» التي سجلها الفرنسي كيليان مبابي، ليقود «الملكي» إلى التأهل إلى دور الـ16، بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-1 في إياب الملحق.
وأصبح ريال مدريد يملك «16 هاتريك» سجلها لاعبوه على مدار تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال بنظامه الجديد منذ عام 1992، متقدماً على برشلونة الذي يملك «15 هاتريك»، ويأتي بالمركز الثالث بايرن ميونيخ برصيد «12 هاتريك»، ثم مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان «7 هاتريك»، ويوفنتوس وأرسنال «6 هاتريك».
من جانبه، تقدم مبابي في قائمة أصحاب الهاتريك القياسي، حيث تعتبر المرة الثالثة التي ينجح فيها، فيما يتصدر القائمة التاريخية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي برصيد «8 هاتريك» لكل منهما، يليهما روبرت ليفاندوفسكي «6 هاتريك».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
كيليان مبابي
مانشستر سيتي
برشلونة
بايرن ميونيخ
مانشستر يونايتد
باريس سان جيرمان
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