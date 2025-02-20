ريال مدريد يتجاوز برشلونة في «الهاتريك القياسي»!



مراد المصري (أبوظبي)



انفرد ريال مدريد في قائمة أكثر الأندية تسجيلاً لـ«الهاتريك» في العصر الحديث لدوري أبطال أوروبا، متجاوزاً برشلونة، بفضل «الثلاثية» التي سجلها الفرنسي كيليان مبابي، ليقود «الملكي» إلى التأهل إلى دور الـ16، بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-1 في إياب الملحق.

وأصبح ريال مدريد يملك «16 هاتريك» سجلها لاعبوه على مدار تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال بنظامه الجديد منذ عام 1992، متقدماً على برشلونة الذي يملك «15 هاتريك»، ويأتي بالمركز الثالث بايرن ميونيخ برصيد «12 هاتريك»، ثم مانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان «7 هاتريك»، ويوفنتوس وأرسنال «6 هاتريك».

من جانبه، تقدم مبابي في قائمة أصحاب الهاتريك القياسي، حيث تعتبر المرة الثالثة التي ينجح فيها، فيما يتصدر القائمة التاريخية كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي برصيد «8 هاتريك» لكل منهما، يليهما روبرت ليفاندوفسكي «6 هاتريك».