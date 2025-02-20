نونيز في مرمى «نيران» ليفربول بعد «الفرصة النادرة»!



علي معالي (أبوظبي)



تعرض الأورجوياني نونيز مهاجم ليفربول، لهجوم شرس، بعد الفرصة الغريبة التي أهدرها في مباراة فريقه أمام أستون فيلا ضمن «الجولة 29» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل 2-2، حيث انتقد روبي فاولر أسطورة ليفربول السابق ما فعله نونيز في المباراة، وقال: «إنها تسديدة خاطئة، بل واحدة من أسوأ التسديدات الخاطئة التي رأيناها هذا العام».

وأضاف: «أنت لم تفكر بما فيه الكفاية، وعليك الاستحواذ على الكرة والتعامل بذكاء معها، وليس كما شاهدناه من إضاعة هدف كان قريباً للغاية».

لم تكن الانتقادات من فولر وحده، بل وجهت جماهير «الريدز» الكثير من الانتقادات اللاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفاض الكيل بعدد كبير من جماهير «الريدز» من نونيز، لدرجة أن العديد منهم قال في التعليقات الساخرة: إنها «القشة الأخيرة» لك يا نونيز، وآخر كتب: «لا يمكنني تحمل نونيز لأكثر من ذلك«»، وثالث قال: «تمنيت لو قام المدرب سلوت بسحب نونيز، بعد مشاركته بوقت قصير لعدم جدواه».

وكان سلوت أشرك المهاجم الأورجوياني لمدة 24 دقيقة، وتظل هذه الفترة عالقة في أذهان مشجعي الفريق، بعد أن أهدر فرصة خطف نقاط المباراة، والابتعاد بالصدارة بفارق مريح عن أرسنال أقرب المنافسين.

ويعد الموسم الحالي 2024-2025، صعباً للمهاجم البالغ 25 عاماً، والذي ظهر في 7 مباريات أساسياً فقط، من أصل 21 مباراة في الدوري الإنجليزي، وسجل خلالها أربعة أهداف، وكان الدولي الأوروجوياني انتقل إلى «أنفيلد» في «صيف 2022»، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.