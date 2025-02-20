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الرياضة

بعد 25 عاماً.. جورج ويا إلى دوري أبطال أوروبا من جديد

بعد 25 عاماً.. جورج ويا إلى دوري أبطال أوروبا من جديد
20 فبراير 2025 13:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)
سجل نجم المنتخب الأميركي تيموثي وياه، نجل أسطورة كرة القدم الأفريقية الليبيرية جورج ويا، هدفاً تاريخياً لصالح فريقه يوفنتوس، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذه من الخروج من دوري أبطال أوروبا، وخسر يوفنتوس 1-3 في الوقت الإضافي أمام آيندهوفن في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة بعد هزيمته 3-4 في مجموع المباراتين.
وبهدف وياه، صنع نجما منتخب الولايات المتحدة الأميركية تاريخاً جديداً، حيث جعل هذا الهدف وياه وويستون ماكيني أول ثنائي من منتخب أميركا يسجل في أدوار خروج المغلوب في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، وأعاد الهدف ذكر اسم جورج وياه، اللاعب الأفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية عبر تاريخها، في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وذلك بعد اعتزاله قبل 22 عاماً في العام 2003.
ويعد هدف تيموثي لصالح يوفنتوس في شباك آيندهوفن الأول له في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد 25 عاماً و108 أيام من الهدف الأخير لوالده جورج ويا في البطولة، وذلك في 3 نوفمبر 1999 لصالح ميلان ضد جالطة سراي، وشارك وياه «الأب» في 16 مباراة في دوري الأبطال طوال مسيرته مع ميلان وباريس سان جيرمان، وأحرز 11 هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة، فيما لعب ويا «الابن» حتى الآن 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا طوال مسيرته مع يوفنتوس وليل الفرنسي، وأحرز هدفاً واحداً وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

 

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