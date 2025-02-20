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الرياضة

شباب الأهلي والشارقة.. 5 مواجهات نارية في «مارس الحاسم»

شباب الأهلي والشارقة.. 5 مواجهات نارية في «مارس الحاسم»
20 فبراير 2025 13:00

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تترقب الجماهير الإماراتية «قمة آسيوية» للمرة الرابعة بين أنديتنا في دوري أبطال آسيا، بعدما صعد شباب الأهلي والشارقة إلى ربع نهائي النسخة الحالية، ويلتقي الفريقان في 5 مواجهات نارية وحاسمة خلال مارس المقبل.
وبحسب «الروزنامة» يلتقي «الفرسان» و«الملك» 4 أو 5 مارس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، ثم 11 أو 12 مارس في إياب ربع نهائي المسابقة نفسها، ثم يتجدّد الموعد بينهما في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ذهاباً 18 مارس، وإياباً 23 من الشهر ذاته، قبل أن يحين موعد مباراة دوري أدنوك للمحترفين 29 مارس، وهما الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي، لتكون ثلاث بطولات على الطاولة للحسم بينهما.
ويجدد الفريقان ذكريات المواجهات الإماراتية في البطولة الآسيوية، بعدما سبق أن التقى شباب الأهلي مع العين في دور الـ16 عام 2015، ووقتها قاد كوزمين أولاريو مدرب الشارقة الحالي وشباب الأهلي السابق، «الفرسان» إلى التأهل بعد التعادل ذهاباً بنتيجة 0-0، ثم التعادل إياباً بنتيجة 3-3، مستفيداً من قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار.
كما التقى العين والجزيرة في دور الـ16 عام 2014، وتأهل «الزعيم»، بعد الفوز ذهاباً وإياباً بالنتيجة نفسها 2-1، وكانت آخر مواجهة بين الوحدة والشارقة في دور الـ 16 عام 2021، وتفوق «العنابي» بركلات الترجيح.

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