8 رياضات في «الشاطئية الخليجية»



مسقط (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل دورة الألعاب الشاطئية الخليجية التي تقام في نسختها الثالثة «مسقط 2025»، من 5 إلى 11 أبريل المقبل، في العاصمة العُمانية، بمشاركة الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، بالإضافة إلى عُمان مستضيفة الدورة، ويتنافس المشاركون في 8 ألعاب، وهي كرة القدم والطائرة واليد والسباحة الطويلة والإبحار الشراعي والتقاط الأوتاد وألعاب القوى والطيران الشراعي.

كما أعلنت عُمان ممثلة في اللجنة الأولمبية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، خلال مؤتمر صحفي، عن شعار الدورة، ويتميز بتصميمه البسيط والحديث الذي يعكس هوية المسابقة وروح الشباب، الشعار يتخذ شكلاً مستطيلاً مقسماً إلى أربعة عناصر متداخلة.

وقال طه بن سليمان الكشري، الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية: «تعكس الاستضافة التزام عُمان بتعزيز التعاون الرياضي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الشاطئية، وفق أعلى المعايير الدولية».