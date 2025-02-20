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الرياضة

يوفنتوس يكمل «الثلاثية الحزينة» لإيطاليا في «أبطال أوروبا»

يوفنتوس يكمل «الثلاثية الحزينة» لإيطاليا في «أبطال أوروبا»
20 فبراير 2025 13:18

 
معتز الشامي (أبوظبي) 

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أكمل يوفنتوس ثلاثية حزينة لكرة القدم الإيطالية، بخروج آخر أمام فرق أقل تصنيفاً في تصفيات دوري أبطال أوروبا، خسر «اليوفي» بطل أوروبا مرتين، 3-1 بعد الوقت الإضافي أمام أيندهوفن الهولندي، الذي تأهل إلى دور الستة عشر بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
وفي ليلة سابقة، خرج ميلان وأتالانتا من ملحق دور الستة عشر على أرضهما أمام فينورد وكلوب بروج على التوالي، وكان خروج عملاق إيطاليا تاريخياً، حيث خرج يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عبر مباراتي ذهاب وإياب، بعد فوزه في مباراة الذهاب، للمرة الأولى.
وسبق أن تأهل يوفنتوس في آخر 20 مواجهة من ذهاب وإياب في مرحلة خروج المغلوب في المسابقة، بعد فوزه في مباراة الذهاب، بما في ذلك جميع المرات الـ11 في دوري الأبطال «منذ العام 1992».
بدأت 5 فرق إيطالية بطولة دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد الذي يضم 36 فريقاً، ولم يتمكن بولونيا حتى من الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب في عودته إلى المسابقة، بعد انتظار دام 60 عاماً، وبالتالي لن يمثل إيطاليا في قرعة دور الستة عشر من البطولة المقررة يوم الجمعة سوى الإنتر، آخر فريق من الدوري الإيطالي تُوج بطلاً لأوروبا قبل 15 عاماً.
مع خروج ثلاثة فرق أخرى من دوري أبطال أوروبا، يبدو من غير المرجح أن تكرر إيطاليا مكافأة المشاركة الخامسة في الموسم المقبل التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للدولتين اللتين تحقق فرقهما مجتمعة أفضل النتائج الإجمالية في المسابقات الأوروبية.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
يوفنتوس
أيندهوفن
إنتر ميلان
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