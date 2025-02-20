منتخب السلة يواجه سوريا في «الأمل الأخير»

علي معالي (أبوظبي)

يلتقي منتخب السلة مع سوريا، في الساعة الثامنة مساء الجمعة، ضمن الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة السادسة، لتصفيات كأس آسيا، على صالة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتحمل المباراة العديد من الطموحات لمنتخبنا لأنها «نقطة» تحول مهمة، في حال الفوز بهدف الاقتراب من التأهل إلى كأس آسيا، وفي التوقيت نفسه يستضيف البحرين نظيره اللبناني.

يتصدر منتخب لبنان قمة المجموعة، وضمن التأهل بعد 4 انتصارات متتالية، برصيد 8 نقاط، ويبقى السباق على مفتوحاً بين بقية المنتخبات، في ظل الموقف الشائك بين البحرين «6 نقاط»، وسوريا «5 نقاط» والإمارات «5 نقاط».

وتعتبر الجولة الثالثة والأخيرة حاسمة في تحديد الفرق المتأهلة إلى كأس آسيا، التي تقام في جدة من 5 إلى 17 أغسطس المقبل، وضمت 7 منتخبات مقاعدها من أصل 16 بطاقة.

يبحث منتخبنا عن الفوز الأول على نظيره السوري على مستوى آسيا، حيث سبق وأن التقى المنتخبان 3 مرات، ورجحت كفة سوريا، آخرها في التصفيات الحالية التي جرت في دبي وتفوقت سوريا 78-63 في الدور الأول، وسبقها انتصاران في سبتمبر 2011، بنتيجة 80-73، و76-72.

وأقام منتخبنا معسكراً تدريبياً في صربيا قبل السفر إلى الدوحة، لعب خلاله 4 مباريات ودية، وشارك قبله في «دولية دبي»، وجاء في المركز الثالث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وكذلك استعد المنتخب السوري بـ3 مباريات في معسكر قطر.