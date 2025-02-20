400 لاعب في كأس الاتحاد للمصارعة



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد المصارعة، عن تنظيم النسخة الثانية من كأس اتحاد الإمارات للمصارعة، السبت والأحد المقبلين، في «مبادلة أرينا» في أبوظبي، وتعد البطولة الأكبر من نوعها على صعيد أعداد المشاركين وتنوع الفئات هذا الموسم، وفق الخطة الاستراتيجية الجديدة التي كشف عنها الاتحاد، بهدف نشر وتطوير اللعبة الأولمبية بطموحات وتطلعات نحو مستقبل باهر.

وأعلن الاتحاد أن النسخة الثانية من كأس الاتحاد للمصارعة، تشهد ارتفاعاً في المشاركين من 7 أندية في النسخة الأولى، ليصل إلى 13 نادياً وأكاديمية في الدولة، إلى جانب مشاركة البحرين الذي يحلّ ضيفاً على البطولة، بإجمالي ما يقارب 400 لاعب في النسخة الثانية، وذلك بعد النجاح والصدى الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي، ووضعت حجر الأساس في بناء وتطوير المصارعة الإماراتية.

وتقام البطولة للفئات السنية تحت 17 و15 و10 عاماً، في ضوء استراتيجية الاتحاد التي تقوم على بناء قاعدة الممارسين للعبة، والاستثمار في المواهب، وفق أُسس ترى في الجيل الصاعد نواة بناء مشروع ناجح.

وقال سلطان الكتبي، المدير التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة: «أصبحت كأس الاتحاد الحدث الأبرز لللعبة، بالنظر إلى أعداد ومستويات اللاعبين المشاركين، بما يجسّد الجهود التي قمنا بها لجذب وتحفيز المزيد من الأندية والأكاديميات لممارسة ونشر الرياضة التي تعود بالكثير من الفوائد البدنية والذهنية على الجيل الصاعد، وتتيح لهم مساراً في لعبة أولمبية ذات اهتمام دولي واسع، وتعتبر البطولة الأكبر من نوعها ضمن 14 حدثاً ينظمه اتحاد المصارعة عام 2025».

وأضاف: «قمنا بإنجاز الترتيبات في «مبادلة أرينا»، لتقديم البطولة في أبهى حدث، وبما يليق باسم «اتحاد الإمارات»، وراعينا أن تكون وفق أعلى المعايير الأولمبية، لوضع اللاعبين في أجواء المنافسات الدولية، واكتسابهم المزيد من الخبرات من خلال البطولات التي ينظمها الاتحاد منذ تأسيسه العام الماضي».