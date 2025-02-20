إنريكي متحدثاً عن مواجهة ليفربول أو برشلونة: هذا ظلم

باريس (د ب أ)

أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سعادته البالغة، بالفوز الساحق لفريقه على مواطنه بريست 7/صفر مساء الأربعاء في إياب الملحق الفاصل المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وأنهى الفريق الباريسي الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما برادلي باركولا وخفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقتين 20 و39 من المباراة، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

وفي الشوط الثاني، أمطر الفريق الباريسي مرمى منافسه بخمسة أهداف سجلها فيتينيا وديزيريه دوي ونونو مينديس وجونسالو راموس وسيني مايولو في الدقائق 59 و64 و69 و76 و86، وكرّر باريس سان جيرمان فوزه على بريست ذهاباً وإياباً، ليتأهل فائزاً بنتيجة 10/صفر في مجموع المباراتين، بعدما انتصر بثلاثية دون رد في الأسبوع الماضي.

وينتظر باريس سان جيرمان في دور الـ16 مواجهة إما ليفربول الإنجليزي أو برشلونة الإسباني اللذين تأهلا مباشرة ضمن أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة: «تسجيل سبعة لاعبين مختلفين الأهداف السبعة، يعكس فريقنا وعقلية اللاعبين». وأضاف، «كلهم تقريباً نجحوا في التسجيل حينما وصلوا إلى الأمتار الأخيرة، وإذا تغلبت الأنانية على اللاعبين، لأحرزنا أهدافاً أقل، أحب ذلك، إنها أفضل طريقة للتأهل إلى الدور التالي، أهنئ كل لاعبي فريقي على عقليتهم».

وأثنى إنريكي على فريق بريست، واصفاً إياه بأنه واحد من أفضل الفرق في فرنسا. وأشار: «كان من الصعب مواجهتهم، لقد سجلوا مشواراً رائعاً في دوري أبطال أوروبا». وتابع: «كنا جيدين للغاية منذ البداية، المباريات التي يكون لك فيه اليد العليا منذ البداية قد تتحول إلى فخ، لم نسترخ، طوال الوقت أظهرنا الاحترام لواحد من أفضل الفرق في فرنسا».

وسيكون سان جيرمان على موعد مع مواجهة نارية في دور الستة عشر حيث سيلاقي ليفربول الإنجليزي أو برشلونة الإسباني. وعلق المدرب الإسباني على ذلك بالقول «هذا ظلم بالنسبة لنا، كان ينبغي أن نكون ضمن المراكز الأولى، لقد قطعنا طريقاً طويلاً، وهذا جعل من فريقنا أفضل وجهزنا لما هو قادم». وختم كلامه، ضاحكاً: «نعم، لدي تفضيل، في الجولة القادمة، أود مواجهة ليفربول أو برشلونة. أنا أحب كليهما».