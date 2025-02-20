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الرياضة

نجمة التشيك تعود من «الغيبوبة»

نجمة التشيك تعود من «الغيبوبة»
20 فبراير 2025 14:37

 
شتوتجارت (د ب أ)

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فاقت نجمة التزلج الألبي الشيكية تيريزا نوفا من غيبوبة اصطناعية، بعد نحو شهر من تعرضها لحادث مروع في منتجع جارميش-بارتنكيرشن للتزلج في ألمانيا، حسبما أعلن الاتحاد الدولي للتزلج.
وسيتم نقل نوفا إلى مستشفى في التشيك، لتخضع لمزيد من الفحوص الطبية.
وتعرضت نوفا لإصابات خطيرة في الرأس، خلال تدريبات التزلج على المنحدر قبل كأس العالم التي استضافتها جارميش في 24 يناير.
وجرى نقل نوفا «26 عاماً» إلى مستشفى بطائرة عقب الحادث، حيث أدخلت في غيبوبة اصطناعية، بعد خضوعها لجراحة لتقليل الورم في دماغها.

التشيك
شتوتجارت
ألمانيا
التزلج
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