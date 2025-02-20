نجمة التشيك تعود من «الغيبوبة»



شتوتجارت (د ب أ)



فاقت نجمة التزلج الألبي الشيكية تيريزا نوفا من غيبوبة اصطناعية، بعد نحو شهر من تعرضها لحادث مروع في منتجع جارميش-بارتنكيرشن للتزلج في ألمانيا، حسبما أعلن الاتحاد الدولي للتزلج.

وسيتم نقل نوفا إلى مستشفى في التشيك، لتخضع لمزيد من الفحوص الطبية.

وتعرضت نوفا لإصابات خطيرة في الرأس، خلال تدريبات التزلج على المنحدر قبل كأس العالم التي استضافتها جارميش في 24 يناير.

وجرى نقل نوفا «26 عاماً» إلى مستشفى بطائرة عقب الحادث، حيث أدخلت في غيبوبة اصطناعية، بعد خضوعها لجراحة لتقليل الورم في دماغها.