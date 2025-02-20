دورينا يضبط إيقاعه على الثانية والنصف بـ«توقيت النخبة»



معتز الشامي (أبوظبي)

انتهت مرحلتان آسيويتان على مستوى الأندية، وهي مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة بتأهل الوصل إلى دور الـ16، كما اختتمت مرحلة المجموعات ودور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2، بتفوق شباب الأهلي والشارقة وضمن كلاهما مقعداً في ربع نهائي البطولة، وبعد المستوى الملفت استطاع دورينا أن يحصد نقاطاً أعلى في التقييم الآسيوي مع نهاية مباريات شهر فبراير.

وساهم الأداء اللافت للوصل الذي ضمن مركزه في دور الـ16 من بطولة النخبة، إلى جانب وصول شباب الأهلي والشارقة إلى ربع نهائي دوري الأبطال 2، في زيادة نقاط التقييم لدورينا، ليحل في الترتيب الرابع آسيوياً، والثاني على الغرب بعد الدوري السعودي، وهو ما يضمن لدورينا حال استمراره في حصد النقاط، مقعدين مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة ومقعداً في التصفيات، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري الأبطال 2 وذلك في الموسم بعد المقبل، حيث سيكون نصيب دورينا في النسخة المقبلة من البطولتين بواقع مقعد مباشر في النخبة ومقعد في التصفيات، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري الأبطال2.

ونجح دورينا مع ختام مباريات دوري الأبطال 2 أمس بفوز شباب الأهلي وتأهله إلى ربع النهائي وقبله الشارقة، في زيادة نقاطه في التقييم إلى 72.049 متفوقاً على الدوري الإيراني الذي حلّ خامساً على آسيا وثالثاً على الغرب برصيد 68.227 نقطة، والقطري الذي حلّ سادساً على مستوى آسيا ورابعاً على مستوى الغرب برصيد 67.701 نقطة.

وسيطر الدوري السعودي على صدارة آسيا والغرب برصيد 109.248 نقطة، يليه الدوري الياباني الثاني آسيوياً برصيد 101.642 نقطة، والكوري الجنوبي ثالثاً برصيد 89.035 نقطة.

وبحسب آلية توزيع مقاعد المشاركة في بطولات آسيا، سيتم اعتماد التصنيف الخاص بالنسخ الحالية من البطولة، لمقاعد نسختي 2026-2027 و2027-2028، بحيث يحصل متصدر الغرب على 3 مقاعد في النخبة ومقعد في دوري الأبطال 2، وأصحاب الترتيب الثاني والثالث على الغرب كلاهما يحصد مقعدين مباشرين ومقعداً في التصفيات بدوري أبطال النخبة، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري الأبطال 2 وفي حالة إخفاق الفريق المشارك في التصفيات بالوصول إلى دور مجموعات النخبة، يحصد مقعداً مباشراً في دوري الأبطال 2.

ويحتاج دورينا إلى فوز الوصل على السد القطري في دور الـ16 لضمان الابتعاد بنقاط التقييم عن أي تراجع، إضافة لضمان فوز أي من الفريقين الإماراتيين الشارقة وشباب الأهلي في ربع النهائي لدوري الأبطال 2، حيث سيلتقيان في هذا الدور وجهاً لوجه.