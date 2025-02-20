سيف المزروعي يُتوج بلقب سباق جميلتي للأفراس



محمد حسن، عصام السيد (دبي)



تُوج الفارس سيف أحمد المزروعي، بلقب سباق جميلتي للأفراس، لمسافة 120كلم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثالث أيام فعاليات «النسخة 18»، لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، ويختتم يوم السبت.

وشهد السباق الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، مشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتمكن الفارس سيف المزروعي على صهوة «بوليو أهنو» لإسطبلات «إم آر إم» بإشراف المدرب إسماعيل محمد، من معانقة اللقب بعد أداء قوي، رغم المنافسة الشرسة التي امتّدت حتى الأمتار الأخيرة، وقطع المسافة بزمن 4:21:56 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.49 كلم في الساعة.

وجاء الفارس السريلانكي نيروشان بيريلجان، في المركز الثاني، بفارق أجزاء من الثانية، على صهوة «إس دبيلو إنفكتوس» لإسطبلات العاصفة، فيما حلّ ثالثاً الفارس محمد سيف الفارسي، على صهوة «إتش إم كيكا قيصر» لإسطبلات المغاوير، ومسجلاً 4:22:00 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية، وطلال مرعب، ومنى السعدون من الطاير للسيارات الشركة الراعية للسباق، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وبجانب الكؤوس لأصحاب المراكز الثلاثة الأوائل، رصدت للسباق جوائز قيمة، حيث ينال أصحاب المراكز العشرة الأولى سيارة لكل منهم، فيما يحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى المركز الأربعين على جوائز مالية تبدأ من 100 ألف إلى 25 ألف درهم.

وتتوقف فعاليات المهرجان يوم الجمعة، وتستأنف صباح السبت بمسك الختام كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.