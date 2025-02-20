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الرياضة

«الموقع الجغرافي» يُغري مبابي بمواجهة أتلتيكو مدريد!

«الموقع الجغرافي» يُغري مبابي بمواجهة أتلتيكو مدريد!
20 فبراير 2025 17:14

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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بعد تأهل ريال مدريد إلى دورالـ16 في دوري أبطال أوروبا، إثر تغلبه على مانشستر سيتى 3-2 ذهاباً، و3-1 إياباً في «الملحق الفاصل»، بات ينتظر معرفة الفريق الذي يواجهه في الدور القادم، وما إذا كان أتلتيكو مدريد الذي يقوده الأرجنتيني دييجو سيميوني، أو باير ليفركوزين الألماني الذي يقوده الإسباني تشابي ألونسو الذي كان لاعباً سابقاً لريال مدريد، قبل أن يصبح مديراً فنياً.
وعندما استطلع الصحفيون رأي نجم المباراة كيليان مبابي، وصاحب الأهداف الثلاثة «هاتريك»، فيما يتعلق بالفريق الذي يفضل مواجهته في دور الـ 16، وهل هو «الجار اللدود» أتلتيكو أم الألماني «العنيد» باير ليفركوزين، لم تكن إجابته تستند إلى معايير رياضية على الإطلاق، ولكنه قال في البداية إن مواجهة أي فريق منهما صعبة، وعندما يكون الحال كذلك، لابد أن نختار على أساس «معيار آخر».
وأضاف مبابي بطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018: نحن نسافر كثيراً في مباريات خارج ملعبنا، بل وخارج إسبانيا، في تلميح ضمني إلى أنه لا يفضل السفر بعيداً، ويرغب في مواجهة منافس قريب «جغرافياً»، ما يعني أنه يفضل مواجهة «الأتليتي»رغم ما تمثله هذه المواجهة من صعوبات لأنها «ديربي مدريد».
وقال مبابي قائد منتخب فرنسا: «من الأفضل أن أواجه منافساً يبعد عن «سانتياجو برنابيو» عشرين دقيقة بـ«الحافلة»، بدلاً من الاضطرار إلى السفر بعيداً لمسافة 2000 كيلو متر حتى ليفركوزين.
وذكر موقع جول العالمي، أن فكرة لعب «ديربي مدريد» تُثير حماس مبابي وتغريه أكثر، رغم كونها مواجهة صعبة جداً، ولكنه يفضلها على أي حال حيث سبق أن سجل في مرمى «الأتليتي» هدفاً في آخر مواجهة بين الفريقين في الدور الثاني للدوري الإسباني «1-1».
وقال الموقع: الأمور تتضح ظهر الجمعة، عند إجراء قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ووقتها يعرف مبابي ما إذا كان أمله تحقق بمواجهة «الروخي بلانكوس» أم يضطر إلى السفر حتى ألمانيا.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
مانشستر سيتي
أتلتيكو مدريد
باير ليفركوزن
كيليان مبابي
تشابي ألونسو
دييجو سيميوني
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