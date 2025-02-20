90 متسابقاً «الموتوسيرف العالمية» بالفجيرة



فيصل النقبي (الفجيرة)



ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ،الجولة التأهيلية لبطولة العالم للموتوسيرف العالمية، من 21 إلى 23 فبراير الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة 90 متسابقاً يمثلون 25 دولة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر النادي، بحضور أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي، والمنظمين من الاتحاد الدولي، والجهات الداعمة.

وأكد أحمد إبراهيم أن البطولة مهمة في أجندة الاتحاد الدولي، وضمن أهم السباقات التأهيلية لهذه الفئة، حيث يشارك عدد كبير من المتسابقين، وأن فرق العمل جاهزة للسباق المهم.