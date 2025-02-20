ميلان بطل «المرحلة الرابعة» لـ«طواف الإمارات» في أم القيوين



أم القيوين (الاتحاد)



فاز الإيطالي جوناثان ميلان بالمرحلة الرابعة «طاقة» من النسخة السابعة لـ«طواف الإمارات»، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ليحقق دراج «ليدل تريك» فوزه الثاني في «طواف الإمارات»، بعد انتصاره في المرحلة الأولى التي أقيمت في الظفرة.

جاء فوز ميلان بالمرحلة السريعة التي انتهت في أم القيوين، بعد سباق ثلاثي محتدم مع الثنائي البلجيكي تيم ميرلير دراج «سودال كويك ستيب»، وجاسبر فيليبسن دراج «البيسين ديكوينينك»، حيث قطع ميلان مسافة السباق البالغة 181 كلم في 4:03:01 ساعة، متفوقاً على ميرلير بطل أوروبا وفيليبسن في اللحظات الأخيرة.

وبدا أن ميلان عند الدخول إلى الكيلومتر الأخير لديه القوة الكافية للابتعاد عن ميرلير، ولكن في اللحظة الأخيرة قام بطل أوروبا ومعه فيليبسن بتسارع هائل، ليقتربا من الدراج الإيطالي الشاب الذي حسم لقب المرحلة بفارق سنتيمترات، فيما حاول فيرناندو جافيريا المنافسة، لكنه جاء رابعاً في المرحلة.

أعطى شارة انطلاق المرحلة الرابعة من طواف الإمارات، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، حيث انطلق السباق مروراً بعجمان ورأس الخيمة، وصولاً إلى خط النهاية في أم القيوين.

وتسببت الرياح في انقسام كوكبة الدراجين لأكثر من مرة، بما في ذلك في آخر 20 كيلومتراً، ولم يندمج الحشد إلا قبل كيلومترات من النهاية.

وبعد نهاية المرحلة الرابعة، احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشار دراج «الإمارات إكس آر جي» بصدارة الترتيب العام للطواف، بفارق 18 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينج دراج «إينوس جريناديرز» صاحب المركز الثاني، حيث استمتع بوجاتشار بيوم خالٍ من التوتر، وخاض المرحلة الرابعة في مستوى آمن بمساعدة جيدة من الفريق.

وحافظ بوجاتشار على القميص الأحمر «برعاية الشركة العالمية القابضة»، ليمضي بثبات نحو المنافسة على لقب الطواف الذي تُوج به 2021 و2022، وبقيت المراكز الأولى في الترتيب العام دون تغيير.

ومنح الفوز بالمرحلة، القميص الأخضر «برعاية مبادلة» لمتصدر ترتيب النقاط إلى جوناثان ميلان الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق 8 نقاط عن بوجاتشار، كما حافظ البريطاني جوشوا تارلينج على القميص الأبيض «برعاية نخيل» لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة.



وشهد القميص الأسود «برعاية الدار» لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة الصراع الأبرز خلال المرحلة الرابعة، حيث استطاع دوردي جوريتش دراج «سولوشن تيك فيني فانتيني»، أن يخطف القميص من زميله في الفريق كارلوس ساموديو.

توّج الفائزين الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والعميد سعيد عبيد بن عران، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة يوسف بن عمير، نائب رئيس اتحاد الدراجات، وعبيد اليماحي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الدار، وإسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي في شركة مبادلة، وأحمد خماس، الرئيس التنفيذي للدولية للصناعات الغذائية «غذاء القابضة».

وعن فوزه بالمرحلة الرابعة وللمرة الثانية في الطواف، قال ميلان: «أعتقد أنني بدأت سباق السرعة مبكراً بعض الشيء، لكن في النهاية كان هذا القرار الصائب وأدى إلى أن أعبر خط النهاية بهذه الصورة رغم صعوبة المنافسة».

وأضاف: «كما هو الحال يتعين علي أن أشكر زملائي في الفريق، أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، الانتصار يمنحك الخبرة وكيفية التحرك، كنا دائماً في أتم استعداد لهذا النوع من التحديات، وأعتقد أننا تحركنا بطريقة مثالية طوال السباق، وعندما تتحرك بهذه الطريقة مع الفريق، فمن السهل تحقيق الفوز، لذا أنا سعيد وفخور بجميع زملائي في الفريق».

وتنطلق في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر الجمعة المرحلة الخامسة من «طواف الإمارات» برعاية مجلس دبي الرياضي، ويبدأ السباق من الجامعة الأميركية في دبي، مروراً بأبرز معالم «دانة الدنيا»، ووصولاً إلى خط النهاية عند جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتبلغ مسافة المرحلة 160 كلم.

ترتيب المرحلة الرابعة

جوناثان ميلان «ليدل تريك»

تيم ميرلير «سودال كويك ستيب»

جاسبر فيليبسن «البيسين ديكوينينك»

دانييل ماكلاي «فيزما ليزبايك»

فيرناندو جافيريا «موفيستار»

التصنيف العام

تادي بوجاتشار «الإمارات إكس آر جي» 12:23:42 ساعة

جوشوا تارلينج «إينوس» +18 ثانية

بابلو كاستريلو «موفيستار» +23 ثانية

إيفان روميو «موفيستار» +24 ثانية

فين فيشر بلاك «ريد بل بورا هانزجروهي» +25 ثانية

قمصان الطواف

القميص الأحمر «متصدر الترتيب العام» تادي بوجاتشار

القميص الأخضر «متصدر ترتيب النقاط» جوناثان ميلان

القميص الأبيض «أفضل دراج شاب» جوشوا تارلينج

القميص الأسود «مرحلة السرعة المتوسطة» دوردي جوريتش