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الرياضة

سومر يغيب عن الإنتر لكسر «الإبهام»

سومر يغيب عن الإنتر لكسر «الإبهام»
20 فبراير 2025 18:58

 
روما (أ ف ب)

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يعاني السويسري يان سومر حارس الإنتر من كسر في إبهامه الأيمن، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، من دون أن يوضح مدة غيابه عن الملاعب.
وقال فريق مدينة ميلانو «خضع يان سومر لفحوص أظهرت كسراً في رأس العظمة السلامية لإبهامه الأيمن».
ولم يوضح وصيف ترتيب الدوري الإيطالي راهنا، بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر، كيفية تعرض الحارس المخضرم لهذه الإصابة.
وبحسب الصحف الإيطالية، سيغيب ابن السادسة والثلاثين عن مباراة المرحلة 26 من الدوري ضد جنوى السبت. وقد يغيب الدولي السويسري عن قمة المرحلة 27 ضد نابولي.
وفي غيابه، يحرس شباك «نيراتزوري» الإسباني جوزيب مارتينيس (26 عاماً) القادم الصيف الماضي من جنوى، والذي خاض مباراة واحدة مع فريقه الجديد ضد أودينيزي في ثمن نهائي الكأس (2-0).

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
نابولي
جنوى
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