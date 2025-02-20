طاقم نرويجي يدير قمة الأهلي والزمالك



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم نرويجي لإدارة مباراة قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك السبت في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر مركزه الإعلامي أنه بناء على توصية وترشيح من ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وروبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبى (اليويفا)، تم اختيار طاقم حكام من النرويج لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف أن طاقم التحكيم يقوده أسبن أسكوس حكم ساحة ومعه يان إيريك أنجان وأسحاق باشيفيكين مساعدين وعثمان إسلام حكم رابع، وكل من توم توم هارالد هاجن وكريستوفر هاجينس لتقنية الفيديو.