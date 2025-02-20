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الرياضة

روبليف أول المتأهلين إلى نصف نهائي «تنس الدوحة»

روبليف أول المتأهلين إلى نصف نهائي «تنس الدوحة»
20 فبراير 2025 19:35

 
الدوحة (أ ف ب)

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بلغ الروسي أندري روبليف المصنف عاشراً عالمياً الدور نصف النهائي لدورة الدوحة (500 نقطة)، بتخطيه الأسترالي أليكس دي مينور المصنف ثامناً 6-1 و3-6 و7-6، بعد مواجهة استمرت ساعتين و42 دقيقة.
ويواجه الروسي حامل اللقب في 2020 في نصف النهائي الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الذي تأهل إثر انسحاب الروسي دانيال مدفيديف السادس خلال مواجهتهما.
وحسم روبليف المجموعة الأولى بسهولة، مستفيداً من كسرين لإرسال منافسه في الشوطين الرابع والسادس في طريقه للفوز بها 6-1.
لكن دي مينور عاد بقوة في المجموعة الثانية، وكسر إرسال الروسي في الشوط الرابع، وتقدم 3-1، قبل حسمها 6-3 في 43 دقيقة.
وبلغت الإثارة ذروتها في المجموعة الثالثة، تقدّم روبليف 3-1 بأفضلية الكسر في الشوط الرابع، ثم 5-2، لكنه أضاع فرصة أولى لحسم المباراة في الشوط التالي على إرسال دي مينور.
ونجح الأخير في الحفاظ على شوط إرساله مقلصاً الفارق 3-5، قبل ردّ الكسر في الشوط التالي الذي شهد فرصة ثانية أمام روبليف لحسم المباراة 4-5.
وشهد الشوط العاشر على إرسال دي مينور ثلاث فرص إضافية للروسي لحسم المباراة، لكن دي مينور نجح مجدداً في تجنّب الخسارة، وعادل الأرقام 5-5.
وحسم روبليف الشوط الفاصل «تاي برايك» الذي سنحت خلاله فرصة أمام دي مينور للفوز بالمباراة، عندما كان متقدماً 6-5، بنتيجة 10-8، بعد مجموعة ماراثونية استغرقت ساعة و25 دقيقة.
ويخوض روبليف في الدوحة نصف النهائي الثاني له هذا الموسم، بعد دورة مونبلييه الفرنسية (250 نقطة)، علماً أنه حقق الانتصار الرابع على دي مينور، معادلاً بذلك النتيجة في المواجهات بينهما 4-4.

التنس
قطر
الدوحة
روسيا
أندريه روبليف
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