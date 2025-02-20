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الرياضة

الأهلي يصطدم بالهلال في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يصطدم بالهلال في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
20 فبراير 2025 19:44

 
الدوحة (أ ف ب)

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عن مواجهات متوازنة، أقواها على الإطلاق بين الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
وأجريت مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة، وبمشاركة النجم المصري السابق وائل جمعة، والزامبي رينفورد كالابا.
وأوقعت القرعة الأهلي المصري المُتوج باللقب 12 مرة، آخرها في الموسم الماضي، ضد الهلال السوداني الذي كان أول الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية.
ويخوض ممثل مصر الثاني بيراميدز مواجهة صعبة للغاية ضد الجيش الملكي المغربي المُتوج بالقب عام 1985، ويعود إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 1988، وسيلعب مولودية الجزائر مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
وهنا نتيجة قرعة الدور ربع النهائي (الفريق الأول يستضيف الذهاب في أرضه):
المباراة الأولى: الأهلي (مصر) - الهلال (السودان)
المباراة الثانية: بيراميدز (مصر) - الجيش الملكي (المغرب)
المباراة الثالثة: ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا) - الترجي (تونس)
المباراة الرابعة: مولودية الجزائر (الجزائر) - أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)
أما قرعة نصف النهائي فأسفرت:
الفائز من المباراة الثالثة - الفائز من المباراة الأولى
الفائز من المباراة الرابعة - لفائز من المباراة الثانية
النهائي:
الفائز من نصف النهائي الأول - الفائز من نصف النهائي الثاني
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب ربع نهائي يومي الأول والثاني من أبريل المقبل، ثم تقام مباريات الإياب في 9 و10 منه، بينما ستقام مباراتا ذهاب نصف النهائي في 18 و19 الشهر عينه والإياب في 25 و26 منه، أما الدور النهائي يقام ذهاباً في 24 مايو والإياب في أول يونيو.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الهلال السوداني
بيراميدز
الترجي
الجيش الملكي
مولودية الجزائر
صن داونز
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