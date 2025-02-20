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الرياضة

محمد صلاح يتفوق على 20 نادياً من «الدوريات الكبرى»!

محمد صلاح يتفوق على 20 نادياً من «الدوريات الكبرى»!
20 فبراير 2025 19:54

علي معالي (أبوظبي)

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يؤكد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، من مباراة إلى أخرى، موهبته وتسجيله لأرقام قياسية عالمية، وبعد الهدف الأخير في لقاء أستون فيلا، والذي انتهى بالتعادل 2-2، رفع «الفرعون المصري» رصيده إلى 24 هدفاً في 26 مواجهة خاضها مع «الريدز» في «البريميرليج»، ليتفوق بذلك الرقم على 20 نادياً من مختلف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
عبر منافسات الدوري الإنجليزي، يظهر ساوثهامبتون «19 هدفاً»، وإيبسويتش تاون «23 هدفاً»، بمعدلات تهديفية أقل من صلاح، أما بوخوم «21 هدفاً»، وسانت باولي «18 هدفاً»، إلى جانب يونيون برلين «21» هدفاً، في الدوري الألماني وجميعها سجلت أقل من صلاح، علماً أن أوجسبورج يملك ذات الرصيد التهديفي للنجم المصري هذا الموسم بتسجيله «24 هدفاً» في «البوندسليجا».
وفي الدوري الإيطالي، يظهر مونزا «21 هدفاً»، وفينيزيا «22 هدفاً» إلى جانب إمبولي «22 هدفاً»، وليتشي «18 هدفاً»، مع ملاحظة أن جنوى الذي يحتل المركز الحادي عشر يملك ذات الرصيد التهديفي لصلاح في «الكالتشيو».
أما الدوري الإسباني، سجل بلد الوليد «15 هدفاً» وليجانيس «22 هدفاً» وإسبانيول «23 هدفاً» وخيتافي «21 هدفاً» وريال سوسيداد «20 هدفاً»، فيما تمثلت المفاجأة بانضمام مايوركا إلى القائمة رغم احتلاله المركز السابع بـ «الليجا»، بعد أن اكتفى بتسجيل «23 هدفاً» هذا الموسم.
وبالانتقال إلى الدوري الفرنسي، نجد مونبلييه بـ«21 هدفاً» ولوهافر «18 هدفاً»، إلى جانب سانت إيتيان «20 هدفاً»، وأنجيه وتولوز «23 هدفاً» هذا الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أستون فيلا
محمد صلاح
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