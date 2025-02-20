أنشيلوتي يداعب سيبايوس: هل ترغب في الرحيل؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد الأداء الرائع الذي قدمه الإسباني داني سيبايوس «28عاماً» لاعب وسط ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي في «الملحق الفاصل» بدوري أبطال أوروبا، حرص الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ «الملكي» على أن يشيد باللاعب، ولكنه سمح لنفسه بأن يُبدي ملاحظة «خبيثة» تجاه سيبايوس الذي كان يرغب في الرحيل الصيف الماضي، بحثاً عن دقائق لعب أطول.

وقال له أنشيلوتي: «هل ما زلت ترغب في الرحيل إلى نادٍ آخر؟» ثم بادره قائلاً: مؤكد لا تريد ذلك الآن، أليس كذلك؟ قالها والابتسامة تعلو وجهه، حسبما ذكرت صحيفة ديفينس سنترال.

وامتدح أنشيلوتي تطور مستوى سيبايوس هذا الموسم، وإصراره على أن يدخل التشكيلة الأساسية للفريق، بعد أن كان يفكر بجدية في الرحيل، وإذا به يصبح هذا الموسم عنصراً لا غنى عنه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد.

وقالت الصحيفة، إن سر نجاح سيبايوس هذا الموسم، إنه يجيد القيام بواجباته الدفاعية والهجومية بكفاءة عالية، شهد بها جميع زملائه وجماهير «سانتياغو برنابيو»، ما جعل أنشيلوتي يُشركه أساسياً منذ بضعة أسابيع، لقدرته على «الربط» بين الدفاع والهجوم، وتوزيع الكرات من منتصف الملعب إلى المهاجمين، والعودة سريعاً للمساعدة في الدفاع، والتحكم في إيقاع المباراة بذكاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن التزام سيبايوس وفورمته العالية جعلاه يحظى بهتافات وتصفيق الجماهير عند خروجه من الملعب في أكثر من مباراة هذا الموسم.

ويمتد عقد سيبايوس المولود في 7أغسطس 1996، حتى «صيف 2027»، ويبدو أنه مصمم على الاحتفاظ بمستواه العالي مع «الملكي».

ولفت أداء سيبايوس الأنظار لدرجة دفعت الكثيرين إلى المطالبة بضمه للمنتخب الإسباني. وإذا كان لويس دي لافوينتي المدير الفني ل «الروخا» لم يستدعه حتى الآن، فإن بعض المصادر الصحفية الإسبانية تتوقع أن يضعه في حساباته خلال المرحلة القادمة، وربما يضمه في معسكر مارس المقبل.

ويركز سيبايوس على استمرار جاهزيته ومستواه العالي مع ريال مدريد، لأنه يدرك جيداً إن استمرار التألق بقميص «الميرينجي» هو السبيل إلى نيله شرف ارتداء قميص المنتخب.