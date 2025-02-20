نونيز يوجه «رسالة مؤثرة» إلى ليفربول!

علي معالي (أبوظبي)



وجه داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة إلى جماهير «الريدز»، بعد المستوى الذي ظهر به أمام أستون فيلا، في «الجولة 29» من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وأهدر فيها المهاجم الأوروجوياني فرصة غريبة كانت كفيلة بتقدم ليفربول 3-2، لو نجح نونيز في تسجيلها.

نشر نونيز رسالة اعتذار عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أكد خلالها تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وأصر على مواصلة السعي من أجل الفريق.

وقال نونيز: «لم أكن في أفضل مستوى لي منذ ثلاثة أسابيع، لكن إذا سقطت سأنهض، ولن تراني أستسلم أبداً، سأبذل قصارى جهدي حتى آخر يوم لي هنا في ليفربول».