كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 في «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



تقام قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الساعة الثالثة عصر الجمعة بتوقيت الإمارات، بعد انتهاء 8 مباريات من ملحق البطولة التي شهدت مباريات قوية ونتائج أكثر إثارة.

تأهلت الفرق التي احتلت المراكز الثمانية الأولى في جدول ترتيب المرحلة الجديدة من الدوري للمسابقة، وهي ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن وليل وأستون فيلا تلقائياً إلى دور الـ16.

كما تأهلت 8 فرق أخرى، بعد فوزها في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من البطولة وهي، بايرن ميونيخ، وفينورد، وبنفيكا، وكلوب بروج، ريال مدريد، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وأيندهوفن.

بناءً على التصنيفات، سيتم تحديد المواجهات التالية عن طريق القرعة:

1- باريس سان جيرمان ضد ليفربول أو برشلونة.

2- بنفيكا ضد ليفربول أو برشلونة.

3- كلوب بروج ضد ليل أو أستون فيلا.

4- بوروسيا دورتموند ضد ليل أو أستون فيلا.

5- ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.

6- بايرن ميونيخ ضد أتلتيكو مدريد أو باير ليفركوزن.

7- فينورد ضد إنتر ميلان أو أرسنال.

8- أيندهوفن ضد إنتر ميلان أو أرسنال.

مواعيد المباريات

- دور الـ16 : 4 و5 و11 و12 مارس.

- ربع النهائي: 8 و9 و15 و16 أبريل.

-نصف النهائي: 29 و30 أبريل و6 و7 مايو.

-النهائي: 31 مايو 2025 «أليانز أرينا، ميونيخ».